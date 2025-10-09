Forlì in crisi: rimontata, ancora ko. Stavolta parte forte, ma non basta

SELLA CENTO83UNIEURO FORLÌ76

SELLA CENTO: Scarponi 6 (3/4, 0/2), Tanfoglio 4 (2/2), Piazzi n.e. Conti 8 (4/7, 0/2), Berdini 15 (3/3, 3/4), Devoe 20 (1/6, 4/7), Moretti, Montano 3 (0/1, 1/4), Guerrieri n.e. Davis 14 (6/11, 0/4), Fall 5 (1/1, 1/1), Tiberti 8 (4/5, 0/1). All.: Di Paolantonio.

UNIEURO FORLÌ: Allen 19 (7/14, 1/3), Gazzotti 5 (1/1, 1/1), Tavernelli 3 (1/1 da tre), Gaspardo 3 (0/2, 1/2), Masciadri 9 (0/1, 3/6), Del Chiaro n.e. Berluti n.e. Dicorato n.e. Aradori 19 (4/6, 3/5), Harper 16 (3/11, 1/5), Pepe 2 (1/1, 0/4). All.: Martino.

Arbitri: Vita, Bartolini, Tognazzo.Parziali: 23-23, 41-49, 65-65.

Note – T2: Cento 24/40 (60%), Forlì 16/36 (44%); T3: Cento 9/25 (36%), Forlì 11/27 (41%); TL: Cento 8/13 (62%), Forlì 11/14 (79%). Rimbalzi: Cento 39 (11 offensivi), Forlì 33 (10 offensivi).

Un’altra sconfitta a Cento. Non solo la seconda battuta d’arresto in terra centese per Forlì, ma la seconda di fila, la terza in 4 partite, la quarta in 5 uscite ufficiali. Forlì è più viva e aggressiva rispetto allo scempio di tre giorni prima a Rieti (e ci mancherebbe altro), sembra avere in mano la partita, ma poi smette di giocare, perde palloni sciocchi, forza in attacco, sbaglia canestri facili e viene ancora sconfitta da una Cento dai mille limiti ma che sfrutta alla perfezione l’aggressività della sua difesa e le gambe e i polmoni dei suoi ragazzini.

Alla fine, ruotando con soli 8 uomini, i romagnoli sono anche più stanchi considerando anche che Cento aveva giocato venerdì, quindi ha avuto due giorni di riposo in più. Forlì è ancora senza Del Chiaro (dovrebbe rientrare domenica in casa contro Cividale), ma ha avuto facce diverse e punti dalla panchina (specialmente l’avvio di Aradori). Dopo un primo quarto equilibrato, Forlì spinge sull’acceleratore aprendo con un parziale di 0-7 per il 23-30 dopo 11’27’’. Sul 27-30 Harper segna 7 punti di fila e insieme a due bombe di Masciadri e Tavernelli confeziona il break di 0-13 in 3’30’’ per il 27-43 a metà della seconda frazione. Cento risponde con un 5-0 (32-43), Forlì sbaglia qualcosina e va all’intervallo lungo avanti ‘solo’ di 8 (41-49).

A inizio 3° quarto Forlì con uno 0-5 firmato dai suoi americani torna a +13 sul 41-54, ma Cento piazza un 15-2 frutto anche di tre a dir poco banali e consecutive palle perse dall’Unieuro (protagonisti Gazzotti, Harper e Aradori) per il 56-56 dopo 6’30’’. Dopo 30’ è ancora pari (65-65), ma Cento appare in crescita e Forlì un po’ con la lingua lunga.

Allen apre l’ultimo periodo segnando il 65-67 ma questo sarà l’ultimo vantaggio forlivese. Gli ospiti segnano 2 punti in 5’30’’ e 3 in 6’30’’. Di fronte a una squadra che sbaglia così tanto, Cento ne approfitta e va in fuga piazzando un 13-3 per il 78-68 a 3’30’’. Quando Masciadri segna da tre per l’80-76 a -1’20’’ pare che Forlì abbia ancora qualche speranza, ma l’ex riminese sbaglia le due triple successive. L’ultima palla persa di Harper e Allen sulla rimessa da metà campo, dopo un time-out, fa calare il sipario su una sconfitta che lascia non pochi dubbi su questa nuova Unieuro.