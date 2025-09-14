Forlì, in estate appena due vittorie. Concede quasi 88 punti a partita

Mentre stasera alle 21 Rimini e Cividale si contendono il primo trofeo stagionale, l’Unieuro conta i giorni dalla prima partita di campionato (sabato sera a Cremona) e riflette su numeri preoccupanti. Innanzitutto, su sei uscite sono arrivate due sole vittorie (contro la Juvi a Modena e contro Cividale quando meno contava, a Lignano Sabbiadoro). Tra le sconfitte, benché si trattasse della prima sgambata il 23 agosto, con il punteggio azzerato a ogni quarto, c’è anche quella contro la Nuova Virtus Roma di serie B (79-84). E a proposito di numeri, continuano a preoccupare quelli della difesa.

Nelle sei uscite, Forlì non ha mai concesso meno di 70 punti totali (finalina a Lignano; a Cividale mancava l’Usa Freeman, a Forlì Gaspardo); due volte ne ha subiti oltre 90 (92 contro Pistoia, poi 105 all’overtime) e 95 contro una Cento rimaneggiata. Nei 24 quarti disputati, gli avversari hanno toccato almeno 20 punti per 17 volte. Di queste, addirittura 7 volte sono stati 25 o più. Anche il supplementare nella finale del torneo di Modena registra uno score di 13 punti al passivo in 5’ (abbondantemente in media per subirne oltre 20). La media degli attacchi avversari sfiora gli 88 punti a serata.

Nella semifinale di Supercoppa a Ravenna, Forlì ha tenuto i friulani a 35 punti a metà: un ritmo simile a quello dell’amichevole giocata la settimana prima, nonostante un americano in più tra gli avversari. Dunque un (apparente) progresso che poteva significare che si era imboccata una strada positiva dopo che coach Martino aveva parlato di una "completa mancanza di intensità e durezza mentale" all’indomani dei 95 punti concessi a Cento. Tutto è stato però vanificato dai 52 punti nella ripresa per la squadra di coach Pillastrini. Quando si subisce così tanto, anche i vantaggi si sgretolano: dal +16 pochi minuti prima dell’intervallo, Forlì si è trovata addirittura a -7 a 4’ dalla sirena. Spesso in precampionato l’Unieuro è stata incostante all’interno della stessa partita. E questo non può non preoccupare se si pensa alle montagne russe della scorsa stagione, la prima col formato a 20 squadre: un problema comune a quasi tutte le compagini, che si è rivelato fisiologico vista la quantità di impegni ravvicinati. Tuttavia, questo si traduce nel perdere per strada punti preziosi.

La nuova Forlì è stata costruita per dimenticare gli stenti offensivi a cui si era consegnata per gran parte della scorsa stagione con la scellerata scelta di Shawn Dawson. Da questo punto di vista, già si sono viste per esempio alcune fiammate di Pepe. Ma nella propria metà campo? L’Unieuro 2025/26 non è priva di buoni difensori, anche se ha perso il migliore dei suoi (Pollone). Sugli esterni vanta anche una certa fisicità (Harper, Allen, Tavernelli). Difficilmente però può permettersi che Pietro Aradori, che veste i panni del giocatore di rottura dalla panchina, chiuda i suoi 18’ di impiego con un passivo di -12 nonostante i 7 punti segnati. Altrettanto difficilmente si può cedere 46-30 a rimbalzo, 17-3 sulle carambole offensive. Segno di un deficit importante di atletismo e reattività. Potrebbe influire il fatto che otto giocatori su dieci abbiano almeno 32 anni.

Coach Martino è alla sua quarta stagione. Nelle tre precedenti ha sempre fatto fiorire le sue squadre. Quella del 2023/24 aveva un problema iniziale di fluidità offensiva dovuto a un pivot statico e monodimensionale in forte difficoltà fisica come Zilli; quella del 2024/25 non aveva attaccanti da uno contro uno dal palleggio. In entrambi i casi, Martino è riuscito a mascherare le lacune e gli errori del mercato estivo (anche suoi...) grazie al lavoro in palestra. Il precampionato gli assegna subito molti aspetti su cui cimentarsi.