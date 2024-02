Forlì, la benedizione di Ramondino: "Martino super, può arrivare fino in fondo"

"Prima dei playoff i roster potranno ancora cambiare, ma mi sembra che Forlì abbia tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, anche se la concorrenza sarà molto dura". Parola di uno che se ne intende: Marco Ramondino, 42 anni, in A2 vanta otto partecipazioni su otto ai playoff alla guida di Veroli, Casale Monferrato e Tortona, dove ha anche conquistato una storica promozione nel 2021. Può interpretare così la sua funzione di osservatore, dopo l’esonero dello scorso 23 dicembre in Piemonte, dopo cinque stagioni piene di soddisfazioni anche nella massima serie.

Ramondino, cosa ha fatto in questi mesi?

"Dopo anni senza staccare mai, mi sono sentito svuotato di energie e mi sono riposato. Ho visto tante partite di campionati italiani e non, cerco di restare aggiornato e mi auguro di tornare in pista nella prossima stagione".

Ha seguito anche il campionato di A2?

"Dal vivo solo le partite del girone Verde che si sono giocate a Casale vicino a casa mia, in tv anche quelle del girone Rosso".

E che idea si è fatto?

"L’A2 è un campionato durissimo, un imbuto molto stretto verso la serie A1. Pensiamo solo al fatto che mentre in A1 le squadre che ragionevolmente possono vincere lo scudetto sono Milano, Bologna e diciamo pure Brescia e Venezia, in A2 le squadre che possono essere promosse sono otto-nove fra Trapani, Cantù, Treviglio e Torino nel girone Verde e Forlì, Fortitudo, Trieste, Udine e Verona nel Rosso. È un torneo spietato".

Cosa ne pensa dell’Unieuro?

"Dopo la finale dello scorso anno persa contro Cremona, è in testa al girone Rosso e questo è un segnale di continuità ad alto livello particolarmente significativo e che dimostra come la società e la squadra abbiano fatto e continuino a fare un grande lavoro".

Merito di Antimo Martino?

"Lo conosco abbastanza bene per i vari incroci sul campo. È un ottimo allenatore. Per lui parlano i fatti, le stagioni vincenti con Ravenna, Fortitudo e Forlì. Credo che abbia il 70% di vittorie in carriera...".

E poi c’è un Cinciarini che a 40 anni continua a giocare bene.

"Secondo me ‘Cincia’ giocherà fino a 50 anni! Forse esagero, ma non mi sembra quello agli ultimi anni della sua carriera. Tecnica e conoscenze cestistiche a parte, ha ancora un carattere e un livello di competitività straordinarie".

Forlì si sta confermando pur avendo perso l’mvp 2023 Nathan Adrian e sostituendolo con un giocatore più interno come Xavier Johnson.

"Altra dimostrazione delle qualità di Martino: sa adattarsi ai giocatori che ha a disposizione".

I giocatori nei playoff possono essere condizionati da voci di società che ‘preferirebbero’ non essere promosse?

"Sono sciocchezze. Nessuno va in campo per perdere o solo per fare bella figura: chi gioca vuole vincere sempre e basta. Soprattutto nei playoff non si fanno calcoli mentali, si gioca e si dà tutto per vincere e andare avanti".

I playoff sono tutta un’altra cosa rispetto alla regular season...

"C’entrano ben poco rispetto a quanto successo prima. La chiave per arrivare in fondo è saper cambiare, da una gara all’altra, al di là del risultato positivo o negativo. Di solito ci si aspetta che cambi qualcosa solo chi perde, ma lo deve fare anche chi vince. Sarà importante anche avere squadre lunghe e le energie mentali conteranno molto di più rispetto a quelle fisiche".