Forlì, la coppa sfuma in extremis. Ma Harper dà la scossa: 30 punti

ESTRA PISTOIA 105UNIEURO FORLÌ 103(dopo 1 tempo supplementare)

ESTRA PISTOIA: Betti 7, Gallo 15, Stoch 6, Alessandrini 29, Campogrande 14, Saccaggi n.e. Magro 10, Johnson 20, Zanotti n.e. Dellosto 4. All.: Della Rosa.

UNIEURO FORLÌ: Pepe, Allen 13, Harper 30, Gaspardo 8, Del Chiaro 12, Tavernelli 9, Aradori 10, Masciadri 7, Gazzotti 5, Pinza 9. All.: Martino.

Parziali: 16-23, 44-47, 69-72, 92-92.

L’Estra Pistoia batte l’Uniero Forlì dopo un tempo supplementare nella finale del torneo quadrangolare US Modena Basket Cup giocata al PalaMadiba: romagnoli ancora sconfitti all’ultimo atto come lo scorso anno. Pistoia era arrivata in finale vincendo proprio un supplementare, venerdì sera contro Mestre (96-95), benché abbia affrontato il torneo con un solo straniero, Jazz Johnson, in attesa dell’arrivo di Seneca Wright firmato nelle ultime ore.

Forlì, così come nella semifinale contro Cremona, ha iniziato bene la gara, ha chiuso il primo quarto avanti di 7 con una buona distribuzione offensiva e nella seconda frazione è arrivata quasi a un vantaggio in doppia cifra. Ma qui i toscani, trascinati dai canestri di Alessandrini tornano a contatto e a 2’25’’ dall’intervallo lungo trovano anche il sorpasso sul 41-40. Forlì reagisce con un 7-0 (Tavernelli sugli scudi) prima che Pistoia accorci sul 44-47.

All’inizio del terzo quarto l’Unieuro trova continuità in attacco sull’asse Harper-Del Chiaro. I biancorossi dopo 25’ sono avanti 53-61 e vanno anche a +9 dopo una tripla di Pinza (autore di 9 punti), ma i toscani recuperano e dopo 30’ sono a -3 sul 69-72. Un equilibrio che si protrae fino a 44’’ dalla sirena finale quando Harper porta avanti Forlì 87-92. Ma prima una tripla di Gallo fa 90-92, Forlì sbaglia in attacco e Pistoia pareggia con due liberi quasi allo scadere.

Nel supplementare Pistoia fugge avanti 103-94, ma Forlì non si arrende e trascinata da un super Harper (autore di 30 punti) torna a -2 sul 105-103 a -3’’. Pistoia commette infrazione di 5 secondi non riuscendo a effettuare la rimessa e Martino chiama time-out. Lo schema riesce, Allen tira da tre poco fuori la linea dei 6,75, ma il tiro è sbagliato e Forlì perde in maniera beffarda una gara comunque ben giocata.

Stefano Benzoni