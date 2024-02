Forlì leader grazie a una difesa d’acciaio. Nelle vittorie degli ultimi tre mesi è decisiva

Le sette vittorie consecutive dell’Unieuro hanno un segreto: una manovra difensiva super, consistente e solida, che ha annebbiato le idee agli avversari. È questo il più prezioso degli ingredienti con cui l’Unieuro ha saputo svoltare la propria stagione dal girone di ritorno.

Le ultime uscite della seconda fase hanno confermato una volta di più la capacità della difesa forlivese nel mettere sabbia negli ingranaggi dei rivali. Le tre vittorie più recenti sono state conquistate proprio quando Forlì è riuscita a stringere le maglie nella propria metà campo. A partire dall’esordio nell’orologio contro Rieti. Una sfida che i padroni di casa hanno saputo svoltare concedendo ai sabini appena tre canestri dal campo in più di 7’ e volando così dal 54-54 al 76-60. Stessa sorte è poi toccata il fine settimana successivo ad Agrigento, lasciata ad appena 27 punti segnati nell’intero secondo tempo. L’Urania Milano, sabato scorso, si è fermata addirittura a 26 punti, con un lungo blackout nell’ultimo quarto.

I numeri confermano pienamente la propensione dell’Unieuro a chiudere a doppia mandata il proprio canestro. In questa seconda fase non ha mai subito più di 73 punti (contro Rieti) ed è andata migliorando. Al punto che il computo complessivo parla di appena 67 punti subiti di media nelle tre sfide. Una solidità difensiva che nessuna big della serie A2 – con calendari tutto sommato simili – ha saputo nemmeno lontanamente mantenere. Fortitudo Bologna, Verona e Trieste ‘viaggiano’ sopra agli 80 punti incassati a partita, mentre Udine è scesa in campo appena una volta, però contro quella stessa Urania a cui ha concesso 72 punti. Nel girone Verde, Trapani e Torino subiscono 77 punti ad allacciata di scarpe, Cantù addirittura 85. Tutte distantissime da Cinciarini e compagni.

L’incisività della difesa forlivese, peraltro, non è una novità. Il 23 dicembre, nel derby a Rimini, subì 68 punti di cui 18 (meno di uno al minuto) nella ripresa. Poi, dopo il passaggio a vuoto a Cividale (saldo di 86), nelle ultime quattro uscite della prima fase (tre big match), l’Unieuro ha tenuto la media che sta mostrando nell’orologio: 66,8 a partita. Impressiona non solo la regolarità, ma anche il fatto che da ben 7 gare Forlì incassa appena 66,9 punti di media, vale a dire soltanto 16,7 in ogni singolo quarto di gioco.

Anche il confronto tra girone di andata e ritorno, poi, rispecchia i miglioramenti difensivi: è scesa da 74,3 a 72,1. Nonostante nel secondo dato impattino fortemente, in negativo, i 107 punti frutto del doppio overtime a Lecce, contro Nardò. E attenzione: con le eccezioni di Nardò (appunto) e del ko di Cividale, Forlì non subisce 75 punti da tre mesi esatti, da quando Trieste ne segnò 79 il 26 novembre: in questo lasso di tempo si sono fermate a 74 la Fortitudo (giocando 5’ in più) e Chiusi.

Il Palafiera, fortino da 13 vittorie su 13, si conferma una certezza anche per la difesa: la media degli avversari è di appena 69,3 punti a partita. Un fattore da tenersi stretto per tutto il prosieguo della stagione.