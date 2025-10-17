Forlì, l’incoraggiamento di Valli: "C’è tempo e con Scafati se la gioca"

Se avesse accettato la proposta di tornare a Scafati, che il presidente Longobardi gli fece in estate dopo la retrocessione, oggi Giorgio Valli starebbe preparando la partita che domenica la Givova disputerà con Forlì che il tecnico ha allenato nell’arco di tre stagioni dal 2016 al 2019. Invece, dopo la quasi incredibile salvezza ottenuta alla guida di Napoli in A e la strana decisione del club di non riconfermarlo, ora il coach bolognese è a Ragusa, con la moglie siciliana e il figlio, in attesa di una chiamata per tornare in pista.

Valli, partiamo alla stagione passata: la salvezza di Napoli è stata un’impresa.

"Abbiamo fatto qualcosa di bello, importante e significativo. E ce lo ha detto anche la Lega".

In che senso, scusi?

"Che nella storia del basket italiano nessuna squadra si era salvata dopo essere partita 0-11".

Ma perché non è stato riconfermato?

"Non lo so. Nessuno mi ha detto niente né telefonato. E questa è stata la cosa che mi ha dato più fastidio. E’ cambiato il management del club, sono arrivati gli americani, forse erano troppo indaffarati in altre questioni".

In estate non l’ha cercata nessuno?

"Mi hanno chiamato Scafati, Roseto e Pesaro, ma a tutte e tre ho detto di no. Volevo aspettare e passare un po’ di tempo con la mia famiglia".

A Scafati sarebbe stato un ritorno...

"Ci sono stato 20 anni fa e venimmo promossi in A1".

Ora dopo sole cinque giornate ha esonerato coach Crotti e dato la squadra al vice...

"Non conosco la situazione e non commento. Dico solo che da troppi anni noi allenatori siamo trattati in questo modo".

Domenica c’è Forlì-Scafati.

"Non stanno attraversando entrambe un momento brillante, anche se, esonero a parte, mi sembra stia un po’ meglio quella squadra campana, che ha 4 punti e ha perso di 4 sia a Brindisi, sia in casa contro Verona".

E Forlì?

"Non ha iniziato bene. Ha perso male a Rieti e anche domenica in casa contro Cividale a cui mancavano Freeman e Ferrari".

Che partita sarà?

"Sarà una gara spigolosa, fisica, dura, non bella. Scafati dopo il cambio di allenatore dovrebbe avere una scossa emotiva, mentre Forlì non può permettersi di perdere la quarta di fila e la seconda consecutiva in casa".

Le piace questa A2?

"Sarà un gran bel campionato, come l’anno passato. Basta guardare a quante squadre forti e ambiziose ci sono. A me quella che piace di più è Cividale, ma le più attrezzate mi sembrano Verona, Rimini e Brindisi. Rieti può essere una sorpresa, mentre a Pesaro e Fortitudo manca qualcosina. E poi è un campionato con più piazze storiche rispetto a quelle che sono in A".

Come mai Forlì sta attraversando queste difficoltà?

"Consideriamo che rispetto all’anno passato l’Unieuro ha cambiato cinque giocatori, vale a dire mezza squadra e di questo va tenuto conto perché anche se si tratta di giocatori esperti, gli va dato tempo per conoscere i compagni, l’allenatore il sistema di gioco".

Molti dicono che è una squadra con troppi veterani.

"Può essere, ma i veterani sono giocatori esperti che sanno come comportarsi in certe situazioni e gli uomini di Martino sono tutti di alto livello, grandi professionisti che conoscono bene il gioco. Da loro ti devi aspettare un contributo di qualità più che di quantità e una grande mano quando conterà davvero".

Quindi ha fiducia nell’Unieuro?

"A Forlì c’è un club organizzato, ci sono strutture, passione e mezzi e credo che alla lunga l’Unieuro verrà fuori".

E Scafati?

"Hanno rifondato il gruppo, ma hanno preso giocatori di primo piano come Caroti, Mascolo e Mollura. Ora poi hanno aggiunto anche Italiano. Saranno protagonisti nelle zone alte della classifica fino alla fine".

Forlì sembra essere poco atletica soprattutto sotto.

"E’ una squadra con esterni più numerosi e migliori degli interni, ma Gaspardo ha enorme atletismo, Del Chiaro può fare grandi miglioramenti e Gazzotti sa giocare a basket ed ha un’esperienza clamorosa".