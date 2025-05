Forlì lotta ma Rimini vince: RivieraBanca avanti 2-0 nella semifinale playoff

"Abbiamo disputato una buona partita contro una grande squadra: abbiamo sempre lottato, con interpreti diversi e ridotto la distanza nei rimbalzi rispetto al primo match". Coach Antimo Martino commenta così a caldo la sconfitta dei forlivesi in gara2 della semifinale playoff contro Rimini al PalaFlaminio. Mancata un’altra chance di far saltare il fattore campo, ora il punteggio della serie è di 2-0, come era già accaduto nei quarti di finale contro Cividale. Ma rimanendo sull’attualità, Martino non può non avere parole positive per i suoi: "I ragazzi hanno messo in campo una grande personalità, ma non è bastato, in un incontro equilibrato: serviva un ultimo passo che non abbiamo avuto, anche per i meriti dei nostri avversari. Sono orgoglioso della voglia, dello spirito e del sacrificio dei giocatori e dobbiamo continuare in questo modo".

Buono l’impatto di Toni Perkovic al rientro dopo l’infortunio al ginocchio: "Ci speravo in una prestazione del genere, dopo aver giocato senza un elemento importante. Adesso dobbiamo recuperare le energie psico-fisiche e, con il supporto dei nostri tifosi, dare qualcosa in più e pensare a vincere gara 3 a Forlì".

C’è tanta soddisfazione nelle parole di Sandro Dell’Agnello dopo la vittoria che consente a RivieraBanca di salire sul 2-0 nella serie. "È stata una bella partita, giocata bene e combattuta – dichiara il capoallenatore di Rbr –. Nel primo quarto perdevamo i loro tiratori da tutte le parti e sicuramente anche io ho le mie responsabilità. Questo ha condizionato in negativo l’avvio della partita, dopodiché abbiamo avuto una grande reazione e la seconda parte della gara è stata sempre punto a punto. Dobbiamo ringraziare la freddezza dei nostri veterani, perché hanno fatto le giocate giuste in attacco e in difesa. È stato un match completamente diverso da quello di domenica, quando le difese avevano soffocato gli attacchi. Abbiamo vinto segnando 83 punti con il 28% da tre, ci fa piacere. Ma la cosa che ci fa più piacere, ovviamente, è che siamo 2-0. Ringrazio il Flaminio, che anche questa sera è stato fantastico per il calore che ci trasmette".

Una seconda partita che ha visto salire sul proscenio Simioni, straordinario per tutto il match e decisivo anche alla fine, quando ogni pallone pesava il doppio. "Simioni ha fatto un partitone e Tomassini ci ha tolto tante castagne dal fuoco – prosegue il coach di RivieraBanca –. Ma io dico che in questi playoff, partendo anche dalla serie dei quarti con Brindisi, vedo una squadra coesa in campo. Una squadra combattiva e che si aiuta, incitandosi a vicenda". Qualche rotazione differente rispetto alla prima partita in casa Rbr. "Sono partite di playoff e cerco di andare molto dietro al rendimento di chi sta in campo. L’idea di base è quella di ripartire i minuti come in campionato, ma qualcosa in questi playoff sta cambiando. Fermo restando che ci sono dei giocatori che nei momenti importanti devono stare in campo. Ma questa è la normalità dello sport di squadra".

Gianni Bonali Loriano Zannoni