Forlì, ‘mission impossible’ stasera a Brindisi. Out Allen e Tavernelli. E i pugliesi sono super

L’Unieuro Forlì alle 20.30, al PalaPentassuglia di Brindisi, torna in campo per affrontare i padroni di casa della Valtur in una sfida che, sulla carta, non sembra lasciare scampo alla formazione biancorossa. Innanzitutto la squadra di Martino ci va, oltre che senza Riccardo Tavernelli, anche senza Kadeem Allen: ieri con una nota la società ha infatti reso noto che l’americano "al termine dell’allenamento di mercoledì ha manifestato un riacutizzarsi del problema muscolare avvertito domenica mattina, prima della gara con Scafati. Il giocatore sta seguendo le terapie del caso prescritte dallo staff medico e non è partito per Brindisi. Allen verrà rivalutato nei prossimi giorni". Una brutta tegola, sperando di recuperarlo per mercoledì contro Mestre.

Venendo ai pugliesi, sono fra le tre capoliste del torneo, imbattuti tra le mura amiche e reduci da due successi di fila, tra cui l’ultimo in volata (79-80) sul campo dell’Urania Milano. Grande è la fiducia, quindi, in casa brindisina, dove coach Piero Bucchi, dopo la faticosa passata stagione, sembra aver trovato la quadra nonostante l’assenza della guardia Usa titolare, quel Blake Francis che tanto bene aveva fatto anno scorso nel finale di stagione a Vigevano (28 punti di media in regular season, più di 25 nei playout), dopo essere già stato bomber in Germania e in Finlandia. L’altro straniero è Zach Copeland, nelle ultime stagioni a Napoli e Verona, una guardia in grado di affondare il colpo dall’arco (41% finora) e di catalizzare le difese con la sua pericolosità offensiva (oltre 3 assist a gara).

In cabina di regia si alternano un play di valore assoluto come Andrea Cinciarini, che a dispetto dei quasi 40 anni, viaggia ad oltre 7 assist e quasi 3 rubate a gara (oltre a quasi 7 punti di media), risultando fondamentale metronomo della squadra sui due lati del campo, e il razzente Aristide Mouaha, che dà invece forsennato ritmo dalla panchina. Lorenzo Maspero e Tommaso Fantoma completano le rotazioni dei piccoli, in cui, entra anche l’ex forlivese Todor Radonjic, prezioso 3-4 in grado di aprire l’area con la sua pericolosità perimetrale (9 punti di media con il 53% da 3).

Sotto canestro, invece, si alternano Giovanni Vildera, Ethan Esposito e l’ex Cividale Gabriele Miani: tutti e tre viaggiano oltre la doppia cifra di media e danno un grande contributo sia a rimbalzo che in difesa. Non a caso, infatti, la Valtur vanta la miglior retroguardia del torneo, con appena 66 punti subiti a gara e il 40% da 2 concesso agli avversari: per Forlì potrebbe essere un grande problema visto che quello biancorosso è, ad oggi, il peggior attacco del torneo con appena 72 punti subiti a gara.

Prima per palle recuperate (oltre 9 a gara), terza per assist (18,5), Brindisi è quindi un’avversaria molto ostica e a Forlì servirà certo fare un passo in avanti per provare a fare un blitz, considerate le assenze e anche le precarie condizioni di un Pinza finora prezioso in uscita dalla panchina. "Brindisi sta confermando con merito le previsioni estive dimostrando dalla prima giornata grande solidità – presenta il match coach Antimo Martino –. È stata sfortunata con l’infortunio di Francis, ma firmando Andrea Cinciarini ha inserito un giocatore che ne ha alzato ancora di più il livello. Tante voci statistiche eccellenti, tra cui la miglior difesa o il primato nei rimbalzi, ne confermano il valore. Non bisognerà permettergli di incanalare la gara come preferisce, cercando di restare nella partita, in un palazzo dove pure la gestione dell’emotività avrà un ruolo importante".