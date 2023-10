Forlì, novembre di fuoco. In calendario tre big match

La versione attuale della Pallacanestro 2.015 è ben differente rispetto a quella dello scorso anno, innanzitutto strutturalmente. È un refrain che Antimo Martino ha più volte ripetuto nelle ultime settimaneo. Il risultato, però, non cambia. Perché l’Unieuro, lasciatasi alle spalle un mese esatto di regular season, continua a macinare risultati positivi. A volte giocando spezzoni di partita in cui ancora non tutto ‘gira’ a dovere. Ma Cinciarini e compagni trovano sempre (o quasi) il modo di conquistare i due punti.

Dopo sei impegni di campionato, già oltrepassata dunque la metà del girone di andata, Forlì occupa la seconda piazza del girone Rosso con 10 punti in saccoccia. A braccetto con Udine e a -2 dalla capolista Fortitudo, unica ancora imbattuta in categoria. Un ruolino di marcia frutto di cinque successi e un solo passo falso, proprio nel derby del PalaDozza contro la formazione bolognese. Peraltro in un turno infrasettimanale – con tutto ciò che ne consegue in termini di freschezza fisica – e senza il supporto dei propri tifosi.

L’Unieuro, insomma, ha capitalizzato impegni non proibitivi (Nardò e Orzinuovi) ma anche alcuni test probanti, seppur non scontri diretti, come Cento, Rimini e l’ultima gara a Piacenza. Assestandosi nelle posizioni di testa della classifica: i biancorossi sono anche a +2 su Verona, e soprattutto +4 su Trieste, nel bel mezzo di un momento nerissimo fatto di tre ko di fila.

Ora, però, il livello di difficoltà del calendario si appresta a crescere, in un mese di novembre davvero di fuoco. Cividale, domani, è una rivale da tenere d’occhio ma con la quale non sono consentiti passi falsi, anche considerando che l’ultimo successo della squadra di Pillastrini risale all’11 ottobre scorso. Dal prossimo weekend, poi, si comincia a far sul serio, con la trasferta di Verona (anticipata a sabato alle 20.30). Scampato il pericolo a Orzinuovi (vittoria di 1 punto), la Tezenis è fresca del successo ottenuto su Trieste e domani potrà ulteriormente irrobustirsi sul campo di Chiusi, che ospiterà poi l’Unieuro il 12 novembre.

A quel punto la Pallacanestro 2.015 affronterà un ‘uno-due’ da far tremare i polsi. Prima Udine farà visita ai biancorossi in via Punta di Ferro (domenica 19 novembre), quindi, sette giorni più tardi, l’Unieuro salirà in terra giuliana per misurarsi con una Trieste che, nel frattempo, avrà sostenuto altri banchi di prova (il derby con Udine e Rimini). Sarà quello l’ultimo impegno del girone di andata. Ciò significa che la regular season sarà al giro di boa e Forlì saprà che ruolo potrà recitare nei successivi, concitati mesi di campionato.