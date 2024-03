Forlì ora punta sul ‘suo’ Valentini. Sprazzo vincente e nuova fiducia

L’importante vittoria di domenica sulla Luiss Roma è stata siglata a fil di sirena dal canestro di Davide Pascolo. Un tiro a buon fine che ha permesso ai biancorossi di mantenere inalterato il divario in classifica sull’inseguitrice Fortitudo. Al PalaTiziano, però, la Pallacanestro 2.015 si è goduta anche l’atteso ritorno sul parquet di Fabio Valentini, fondamentale pedina dello scacchiere di Antimo Martino. Il play-guardia classe ‘99 non sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo, ma resta comunque una bocca da fuoco da tenere sotto controllo per le formazioni avversarie. Di tutto ciò ne ha dato subito prova proprio nell’ultima uscita a Roma.

Dopo un mese di stop a causa di un fastidioso guaio muscolare (si fermò il 4 febbraio contro Trieste), Valentini, seppur fisiologicamente non ancora al top della forma, ha saputo imprimere uno ‘sprint’ dei suoi nella sfida con la Luiss. Dando la scossa a un match in equilibrio, come un lampo a ciel sereno. Toltosi di dosso un po’ di ruggine, nel corso del terzo quarto in nemmeno 2’30“ di gioco ha segnato tre triple delle sue che hanno fatto prendere il largo a Forlì. I biancorossi sono volati dal +2 al +12, massimo vantaggio della gara. Sino a quel momento, Valentini non aveva ancora trovato il fondo della retina.

Il rientro in campo, al termine, è valso un bottino di 11 punti in 21’ di utilizzo. Certo, bottino interamente costruito nella ‘striscia’ dopo l’intervallo e sarà fondamentale lavorare sulla continuità nell’arco dei 40’. Ma la doppia cifra raggiunta rappresenta ugualmente un traguardo ragguardevole. Innanzitutto perché si trattava per l’appunto della prima fatica dopo un periodo di inattività causa infortunio. In seconda battuta, poi, perché Valentini, nel corso di questo campionato, ha chiuso in doppia cifra nella singola partita in appena una manciata di occasioni.

L’ultima volta che è riuscito a superare quota 10 punti, infatti, risale addirittura al 10 dicembre. Quando, in occasione del derby casalingo contro la Fortitudo, il prodotto del settore giovanile di Casale Monferrato apportò alla causa i ‘soliti’ 11 punti. Prima di allora, soltanto nella gara di ritorno contro Cento del 2 dicembre era riuscito a fare di meglio (15). Sono queste le uniche volte in cui, prima di domenica scorsa, Valentini ha centrato la doppia cifra. I non brillantissimi numeri stagionali (6,1 punti in 22,3’ di media nel girone Rosso) sono proprio una logica conseguenza di tutto ciò.

Forlì, insomma, si auspica che il positivo ritorno del classe ’99 corrisponda ora anche a un suo rilancio a tutto tondo nel corso delle prossime settimane. I biancorossi, ad ogni modo, non hanno mai tremato e si sono rivelati più forti di ogni pesante assenza. Lo stesso Valentini ha saltato a pieno tre partite (Rieti, Agrigento, Milano), a cui si aggiungono i soli 10’ disputati contro Trieste, nel giorno dell’infortunio. Quattro uscite in cui l’Unieuro ha puntualmente saputo fare la voce grossa, imponendo la propria legge a ogni avversaria. Un’ulteriore dimostrazione di compattezza e forza, con cui affrontare, ora, anche pure il forfait di Kadeem Allen.