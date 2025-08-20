Forlì, partenza lanciata al Villa Romiti. Entusiasmo e voglia subito sul parquet

Entusiasmo e grande voglia di fare: questo è quanto sta mostrando l’Unieuro durante i primi giorni di allenamento al Villa Romiti, che nella seduta pomeridiana delle ore 18 apre le porte a tutti i tifosi.

Cosa succede in queste sedute? Ve ne raccontiamo una di queste. Sin da prima dell’inizio della sessione, il gruppo ha mostrato già buona attitudine: i senior scherzano tra di loro, Pietro Aradori sfida al tiro gli under aggregati mostrando la sua buona mano. Dopo l’attivazione fisica curata dal preparatore Jacopo Mulinacci, i lavori partono con un po’ di costruzione dei giochi: tutti i giocatori provano i vari movimenti d’attacco, cercando di adattarsi alle variazioni di spazio e della difesa.

In particolare, la squadra ha lavorato sulle collaborazioni d’attacco, anche coinvolgendo il post basso. Poi spazio al gioco a tutto campo, con lo sviluppo della transizione: qui coach Antimo Martino è costretto più volte a intervenire e ad alzare la voce, per definire le priorità e gli obiettivi da perseguire.

Dopo la pausa, il lavoro passa sul contropiede, prima 4 contro 3, poi 5 contro 4 con due obiettivi: andare veloci e occupare i corretti spazi. In questa fase c’è spazio per qualche bello sprazzo di pallacanestro, con un Kadeem Allen al centro del gioco e un Angelo Del Chiaro abile nel giostrare dietro la difesa e a segnare nel traffico.

A seguire, un po’ di lavoro a metà campo: coach Antimo Martino è in mezzo al parquet, dopo aver lasciato condurre parte delle altre fasi al suo vice Andrea Fabrizi, a curare la tecnica da utilizzare in una specifica situazione di pick and roll, adeguandola in relazione alle scelte della difesa. La disponibilità è massima, tutti lavorano con cura e con grande intensità, anche se ancora gli errori ovviamente non mancano, soprattutto da parte dei più giovani.

L’allenamento si avvicina al suo apice e si inizia a fare sul serio: prima si gioca a metà campo, 5 contro 5, con l’obiettivo di provare in maniera agonistica le situazioni finora sperimentate solo a pezzi o senza difesa. Tommaso Pinza viene richiamato sull’attitudine difensiva e risponde presente con due recuperi consecutivi, mentre Stefano Masciadri è sempre presente, con grande abnegazione, in tutte le situazioni, dando l’esempio alla squadra. Certo, ancora la brillantezza non è al massimo e qualche errore, qualche palla persa, non mancano.

Si arriva così al termine dell’allenamento: un po’ di tiri liberi, poi il defaticamento, prima del rompete le righe. Ci sarà ancora molto da lavorare prima dell’inizio del campionato, previsto per il 21 settembre, quando i biancorossi saranno di scena sul campo di Cremona: c’è fiducia che il lavoro darà frutto e la certezza che Forlì, anche in questa stagione, è in buone mani.