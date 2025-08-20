Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Forlì, partenza lanciata al Villa Romiti. Entusiasmo e voglia subito sul parquet

Forlì, partenza lanciata al Villa Romiti. Entusiasmo e voglia subito sul parquet

L’allenamento delle 18 è aperto ai tifosi. Ecco come si svolge in questo avvio la seduta tipo agli ordini di coach Martino

di VALERIO RUSTIGNOLI
20 agosto 2025
Un momento di un allenamento al via della preparazione della nuova Unieuro (foto Pallacanestro 2.015)

Un momento di un allenamento al via della preparazione della nuova Unieuro (foto Pallacanestro 2.015)

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Entusiasmo e grande voglia di fare: questo è quanto sta mostrando l’Unieuro durante i primi giorni di allenamento al Villa Romiti, che nella seduta pomeridiana delle ore 18 apre le porte a tutti i tifosi.

Cosa succede in queste sedute? Ve ne raccontiamo una di queste. Sin da prima dell’inizio della sessione, il gruppo ha mostrato già buona attitudine: i senior scherzano tra di loro, Pietro Aradori sfida al tiro gli under aggregati mostrando la sua buona mano. Dopo l’attivazione fisica curata dal preparatore Jacopo Mulinacci, i lavori partono con un po’ di costruzione dei giochi: tutti i giocatori provano i vari movimenti d’attacco, cercando di adattarsi alle variazioni di spazio e della difesa.

In particolare, la squadra ha lavorato sulle collaborazioni d’attacco, anche coinvolgendo il post basso. Poi spazio al gioco a tutto campo, con lo sviluppo della transizione: qui coach Antimo Martino è costretto più volte a intervenire e ad alzare la voce, per definire le priorità e gli obiettivi da perseguire.

Dopo la pausa, il lavoro passa sul contropiede, prima 4 contro 3, poi 5 contro 4 con due obiettivi: andare veloci e occupare i corretti spazi. In questa fase c’è spazio per qualche bello sprazzo di pallacanestro, con un Kadeem Allen al centro del gioco e un Angelo Del Chiaro abile nel giostrare dietro la difesa e a segnare nel traffico.

A seguire, un po’ di lavoro a metà campo: coach Antimo Martino è in mezzo al parquet, dopo aver lasciato condurre parte delle altre fasi al suo vice Andrea Fabrizi, a curare la tecnica da utilizzare in una specifica situazione di pick and roll, adeguandola in relazione alle scelte della difesa. La disponibilità è massima, tutti lavorano con cura e con grande intensità, anche se ancora gli errori ovviamente non mancano, soprattutto da parte dei più giovani.

L’allenamento si avvicina al suo apice e si inizia a fare sul serio: prima si gioca a metà campo, 5 contro 5, con l’obiettivo di provare in maniera agonistica le situazioni finora sperimentate solo a pezzi o senza difesa. Tommaso Pinza viene richiamato sull’attitudine difensiva e risponde presente con due recuperi consecutivi, mentre Stefano Masciadri è sempre presente, con grande abnegazione, in tutte le situazioni, dando l’esempio alla squadra. Certo, ancora la brillantezza non è al massimo e qualche errore, qualche palla persa, non mancano.

Si arriva così al termine dell’allenamento: un po’ di tiri liberi, poi il defaticamento, prima del rompete le righe. Ci sarà ancora molto da lavorare prima dell’inizio del campionato, previsto per il 21 settembre, quando i biancorossi saranno di scena sul campo di Cremona: c’è fiducia che il lavoro darà frutto e la certezza che Forlì, anche in questa stagione, è in buone mani.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su