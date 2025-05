Basket, Forlì perde gara1 a Cividale: finisce 90 a 85

Forlì, 11 maggio 2025 – Forlì finisce ko in gara1 a Cividale ed è così subito sotto nel quarto di finale dei playoff. Finisce 90-85 in favore della Ueb Gesteco, che si aggrappa alla verve offensiva di Lamb e di Mastellari (43 punti in due, 9/14 dall’arco). I biancorossi brillano per 15’ nei due quarti centrali, ma cedono dinanzi all’intensità friulana. Martedì si torna in campo per gara2.

La Pallacanestro 2.015 subisce in avvio la furia offensiva di Lamb: 15 punti nel primo periodo e Cividale tocca il +8 (16-8) e quindi si mantiene sul +7 (25-18). L’Unieuro non si perde d’animo (25-24), nemmeno quando l’americano gialloblù torna a colpire (35-26). Anzi, la seconda frazione è tutta a trazione ospite. La Ueb Gesteco non segna mai dal campo e i biancorossi, con un break di 3-16, trovano il primo vantaggio (38-42), arrotondato poi da un preciso Perkovic (40-46).

I forlivesi continuano a mordere dopo la pausa lunga e allungano fino alla doppia cifra di vantaggio (51-61) con un attivo Harper. Gli avversari tornano però a colpire dalla lunga distanza e si avvicinano (62-63), quindi, a cavallo tra terza e quarta frazione, mettono alle corde l’Unieuro con un break di 18-0 per il +12 (82-70). Gli uomini di Martino provano la reazione nel finale, ma non vanno oltre il -4 (89-85) nell’ultimo minuto.