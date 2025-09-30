Forlì punta forte sulla sua coppia Usa. Harper e Allen già incisivi: 77 punti in due

Le prime due gare di campionato hanno già evidenziato quale sarà la principale arma offensiva dell’arsenale Unieuro: il rendimento della coppia americana formata dal confermato (aveva peraltro un altro anno di contratto) Demonte Harper e da un Kadeem Allen tornato a Forlì dopo la stagione 24/25 passata fra il recupero dall’infortunio al tendine d’Achille e una manciata di partite a Pistoia in A.

Con una evidente trazione posteriore, la nuova Unieuro si è affidata a una coppia di esterni stranieri, come non aveva fatto inizialmente l’anno passato, con il duo originale che doveva essere Dawson-Harper e che invece, dopo diverse vicissitudini, è stato quello formato dallo stesso Harper e dal croato Toni Perkovic. I due hanno infatti disputato insieme 35 delle 48 gare fra Supercoppa, A2 e playoff; 6 le ha disputate il solo Harper, 4 il duo Dawson-Perkovic e 3 quello Dawson-Harper.

Allen ed Harper sono partiti col botto a Cremona, pur nella sconfitta dell’esordio. Hanno segnato 43 punti in due (23 Allen e 20 Harper) mostrando fin da subito un’intesa e una capacità di colpire in vari modi che ha dato fiducia sulla bontà della loro accoppiata. Domenica, nella prima alla rinnovata Unieuro Arena, i due americani hanno prodotto meno, ma sono stati decisivi nell’ultimo quarto per blindare la vittoria contro la matricola Ruvo di Puglia. Allen ha chiuso con 16 punti e 4 assist, mentre il suo connazionale ha mandato a referto 18 punti anche lui con 4 assist. Complessivamente, sugli 86 punti segnati dai romagnoli, i due americani ne hanno prodotti e propiziati 50: 34 in proprio e 16 attraverso i passaggi smarcanti serviti ai compagni.

Nel quarto periodo i due Usa hanno preso decisamente in mano le redini dell’attacco. Infatti hanno segnato tutti i primi 16 punti dei 18 totali timbrati dall’Unieuro nella frazione, con Gaspardo che ha realizzato gli ultimi due, quelli dell’86-73 finale. Per il resto 10 li ha messi a segno Harper e 6 il suo connazionale. Sarà la vicinanza di Allen a dargli maggiore sicurezza, sarà il fatto che è al secondo anno di A2 e quindi ha capito meglio avversari, allenatore, metro arbitrale e la realtà forlivese, fatto sta che Harper sembra molto più a suo agio e funzionale rispetto al giocatore che per buona parte della stagione passata pasticciava ed arrancava mancando spesso di fluidità.

Invece adesso,oltre ad avere una condizione fisica il giorno del raduno che molti si sognano a fine stagione, Harper sembra un giocatore più al posto giusto e i numeri, anche se parziali dopo due giornate, lo confermano. Per Allen il discorso è diverso. Ha una tremenda carica e voglia di recuperare l’anno quasi perduto e soprattutto vuole, come ha dichiarato lui stesso, "finire il lavoro iniziato nella stagione 23-24". In città sta bene, ha ritrovato amici e persone a cui è legato e quindi, discontinuità a parte, potrebbe essere l’anno di un Allen versione extralusso.

È difficile paragonare coppie di giocatori diversi, a maggior ragione se una ha disputato insieme 35 partite e l’altra solo 2, però si può azzardare un confronto. E scoprire che se Allen-Harper nella prima gara hanno prodotto 43 punti in coppia e nella seconda si sono fermati a 34, l’anno passato Harper e Perkovic hanno avuto un rendimento diverso. L’apice lo hanno raggiunto nella gara interna contro Milano quando produssero 52 punti (33 il croato e 19 l’americano), ma 50 li avevano fatti anche a Piacenza (25 a testa). Una volta sola poi hanno toccato quota 40, nella vittoria in casa contro Orzinuovi (Perkovic 26, Harper 14) e sette volte sono andati oltre quota 30. Cifre che, stando alle prime avvisaglie, Allen e Harper oltrepasseranno.