Forlì, quante big già alle spalle. Può crescere il vantaggio su Verona o Trieste

L’impegno di domani, al PalaBanca di Piacenza, rappresenta già il giro di boa del girone di andata della Pallacanestro 2.015. L’ultimo impegno del mese di ottobre è valido per la sesta giornata di regular season. Quindi, un ‘caldissimo’ mese di novembre, ricco di scontri diretti ad alta quota, condurrà i biancorossi verso il termine del girone di andata, domenica 26 novembre a Trieste. Traguardo, quest’anno, che non mette in palio alcunché. Le qualificate alla Coppa Italia (le prime due di ogni girone) saranno decretate al termine del girone di ritorno.

Strappare i due punti domani, dunque, sarà fondamentale. L’Assigeco non è un avversario malleabile. Si poggia su un quintetto base di livello e, non a caso, staziona a -2 da Forlì in classifica, nonostante sia reduce da una sconfitta – non nelle migliori condizioni fisiche – sul campo di Nardò. Ma gli uomini di Antimo Martino, sulle ali del successo nel derby contro Rimini, sono chiamati alla vittoria. L’imperativo è restare in scia alla Fortitudo capolista (impegnato abbordabile in casa con Orzinuovi), unica squadra ancora imbattuta in A2. La partenza della compagine bolognese è stata tanto fulminante quanto inattesa. È ricca di talento ed esperienza, ma, sulla carta, non è attrezzata e profonda come le potenziali prime della classe.

Insomma, oggi la corsa è doverosamente sulla Effe, ma l’Unieuro tiene d’occhio anche tutte le altre big del girone Rosso. Rispetto alle quali, classifica alla mano, è già riuscita a costruirsi un piccolo margine di vantaggio o comunque non si trova in una posizione sfavorevole. Cinciarini e compagni, ad esempio, proseguono mano nella mano con Udine (a quota 8 punti), che, rispetto alla scorsa stagione pare aver finalmente trovato una quadra tecnica con l’arrivo di Adriano Vertemati in panchina. In comune con i biancorossi forlivesi, ha sinora avuto un calendario tutto sommato alla portata, avendo superato compagini come Nardò e Chiusi, nonché Piacenza e Cividale in casa. L’unico passo falso è arrivato nello scontro diretto di Verona: un ko simile a quello dell’Unieuro al PalaDozza.

Proprio la Tezenis, invece, sta ancora ricercando la propria miglior versione. Difficoltà che sta incontrando, a sorpresa anche Trieste. Entrambe sono ferme a 6 punti, a -4 dalla vetta, quasi a dover riprendere confidenza con la seconda serie in seguito alla retrocessione dello scorso campionato. I contesti sono però ben differenti, perché Verona ha sostanzialmente proseguito il progetto tecnico delle ultime stagioni, confermando Alessandro Ramagli e cambiando solo gli interpreti. I giuliani, al contrario, hanno davvero compiuto una rivoluzione, scommettendo su un tecnico, Jamion Christian, proveniente dagli States.

I risultati sin qui conseguiti, però, sono pressoché in fotocopia. I gialloblù veneti, non senza qualche attenuante dovuta a problemi fisici del roster, hanno avuto la meglio di Udine, come detto. Ma, dopo la vittoria al debutto a Cividale, nell’ultimo turno hanno sudato le proverbiali sette camicie per avere ragione di Orzinuovi (73-72). Brucianti, invece, gli incroci con Cento e Rimini: sono arrivate sconfitte all’ultima curva. Trieste, al contrario, dopo una partenza in quinta (tre vittorie su tre contro Orzinuovi, Chiusi e Nardò), è ora reduce da due stop di fila. Prima a Cento (altra buona squadra attardata), quindi un ko che ha fatto rumore contro la Fortitudo. I biancorossi, mai in partita, hanno accusato un -19 finale. Domani, peraltro, una delle due dovrà nuovamente fermarsi: va in scena lo scontro diretto all’ombra dell’Arena. Un’occasione, per l’Unieuro, di mettere ulteriore fieno in cascina.