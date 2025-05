Forlì ribalta la serie playoff e conquista la semifinale contro Rimini

"Abbiamo sofferto e gioito alla fine: siamo felici perché abbiamo ribaltato una serie che ci vedeva in svantaggio contro una squadra forte, senza poter contare su Toni Perkovic e Daniele Magro". Coach Antimo Martino commenta così l’affermazione dei forlivesi in gara 5 dei playoff contro Cividale al PalaGesteco, che regala ai forlivesi la semifinale con Rimini, in un derby che si preannuncia caldo e storico.

"Devo ringraziare il mio staff tecnico e quello sanitario che ha cercato di recuperare i giocatori acciaccati e gestire gli altri. I ragazzi hanno dato tutto, dal primo all’ultimo e grazie anche ai nostri tifosi che ci hanno dato una spinta molto importante: in alcuni frangenti sembrava di giocare in casa". Cento erano arrivati con i pullman gratuiti messi a disposizione dalla società, ma i forlivesi erano probabilmente il doppio, arrivati con ogni mezzo.

"È l’affermazione del gruppo – sottolinea –, con Raphael Gaspardo e Angelo Del Chiaro che sono stati decisivi nel finale di partita. Abbiamo avuto la forza di spuntarla, da qualche parte era scritto che doveva essere così. Adesso dobbiamo essere bravi a resettare tutto e affrontare la sfida contro Rimini con grande coraggio".

Sul versante friulano coach Stefano Pillastrini sottolinea i meriti della sua squadra: "Abbiamo lottato come dei leoni contro una compagine molto forte ed esperta, con Raphael Gaspardo che ha disputato gli ultimi tre incontri a un grande livello: l’ho allenato e lo conoscevo, ma speravo che si esprimesse così in altre circostanze". Anche il presidente di Cividale Davide Micalich a fine gara ha sportivamente elogiato Forlì, "che ha meritato di vincere con Gaspardo che ha fatto canestri incredibili e Daniele Cinciarini che a quasi 42 anni ha insegnato pallacanestro in campo. I miei giocatori sono stati commoventi, li abbraccio tutti, abbiamo disputato un campionato straordinario. Ma i nostri avversari sono riusciti a ribaltare la serie".

