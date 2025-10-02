Forlì, riecco Pascolo. A Rieti trova il suo passato: "Reagiamo alle critiche. Sfida tra due piazze simili»

Il lungo friulano Davide ‘Dada’ Pascolo è stato nelle ultime due stagioni un giocatore della Pallacanestro 2.015, lasciando un buon ricordo nei tifosi forlivesi: ha vinto una Coppa Italia e raggiunto per due volte la semifinale play off, viaggiando a una media di 7 punti e 5 rimbalzi a partita. Domenica, nella terza giornata di campionato, affronterà in casa con la sua nuova squadra, la Sebastiani Rieti, gli ex compagni in un match che vede le due formazioni appaiate a 2 punti in classifica.

Pascolo, avete riscattato la sconfitta in casa contro Avellino vincendo subito su un campo difficile come Rimini. Come state?

"La sconfitta con Avellino ci ha amareggiati e ha creato nervosismo nel gruppo, ma abbiamo reagito bene giocando poi una bella partita a Rimini. Siamo stati infatti molto compatti e nonostante l’assenza di un giocatore importante come Jarvis Williams abbiamo portato a casa i due punti".

Nel postpartita di Rieti-Avellino, è avvenuto un episodio che ha fatto il giro del web. Un giornalista laziale si è scagliato contro la squadra prendendosela anche con lei. "Pascolo è un giocatore di basket? Lo è stato...", ha detto.

"È stato un episodio spiacevole, di cui avremo fatto volentieri a meno. Coach Ciani ha risposto benissimo all’interlocutore, con eleganza, lasciando cadere il discorso. Le critiche e i punti di vista diversi ci stanno, ma è il modo di porsi a fare la differenza".

Che ricordi ha della sua esperienza in Romagna?

"Forlì è un posto che mi è rimasto nel cuore, sono stato molto bene, amato dal pubblico del palasport e stimato dalla società. L’unico rimpianto è stato quello di essere usciti nella semifinale playoff e di non aver completato l’opera".

Nella scorsa stagione Forlì perse male al PalaSojourner. Che partita sarà quella di domenica sera?

"I nostri avversari hanno un roster che unisce talento ed esperienza e dovremo essere bravi come a Rimini a imporre il ritmo partita, accelerando e rallentando nei diversi frangenti della gara. Inoltre dovremo limitare la forza offensiva forlivese, in grado di accendere tiratori come Simone Pepe e Pietro Aradori. Ma avremo dalla nostra parte i tifosi e il palasport sarà caldo".

Rieti e Forlì, due piazze storiche per il basket, con un passato glorioso.

"Sono due realtà che si assomigliano per tradizione e passione per la pallacanestro. Penso che sia per noi che per Forlì l’obiettivo sarà quello di fare un bel campionato, cercando di dare continuità ai risultati positivi. Siamo solo all’inizio della stagione, le indicazioni sono ancora poche, ma sarà sicuramente un torneo di alto livello".

Fra i suoi compagni di squadra a Rieti ha ritrovato Matteo Parravicini, anche lui con un trascorso in maglia biancorossa.

"Oltre a lui ho incontrato di nuovo Fabio Mian che era stato con me a Trento e Tommaso Guariglia con cui ho giocato nell’Assigeco Piacenza. Rieti è una città a misura d’uomo, in cui vivo bene con la mia famiglia".