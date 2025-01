Forlì ritrova Harper e rialza la testa. Prova autoritaria, Torino al tappeto

Unieuro Forlì 80Reale Mutua Torino 61

UNIEURO FORLÌ: Parravicini ne, Cinciarini 16 (3/6, 3/5), Tavernelli 11 (4/5, 1/3), Gaspardo 12 (2/6, 2/3), Perkovic 10 (1/2, 2/4), Pascolo 2 (1/4), Magro, Del Chiaro 5 (2/6), Pollone 10 (2/2, 2/4), Sanviti, Errede (0/1 da 3), Harper 14 (1/3, 4/7). All. Martino.

REALE MUTUA TORINO: Taylor 15 (5/9, 0/3), Seck 4 (2/3), Ghirlanda 2 (1/1, 0/2), Schina 12 (4/5, 1/2), Gallo (0/1 da 3), Osatwa ne, Montano 3 (0/1, 1/7), Severini 4 (2/6, 0/1), Ajayi 19 (6/10, 2/5), Ladurner 2 (1/8). All. Iacozza.

Arbitri: Boscolo, Centonza, Gai.

Parziali: 15-14, 37-25, 65-42.

Note - T2: Forlì 16/34 (47%), Torino 21/43 (49%); T3: Forlì 14/27 (52%), Torino 4/21 (19%); TL: Forlì 6/9 (67%), Torino 7/10 (70%). Rimbalzi: Forlì 35 (offensivi 9), Torino 34 (off. 11). Spettatori: 2.861.

Forlì si lascia alle spalle il brutto passo falso di Livorno superando Torino e rompendo così un tabù casalingo contro i piemontesi che durava da 30 anni. I biancorossi ritrovano Harper dopo quattro match (Dawson ai box) e tengono saldamente in pugno la sfida dalla pausa lunga in avanti, viaggiando in grande scioltezza fino all’80-61 conclusivo.

Decisivo è lo scatto sul finire della seconda frazione. Un parziale che in un amen porta l’Unieuro dal -1 al +12, quindi fino al +18. Un complessivo 19-0 che mette all’angolo la Reale Mutua senza possibilità di reazione. Anche perché i padroni di casa tirano tanto e bene dall’arco, chiudendo col 52% di realizzazione. Va detto che i piemontesi, privi di Landi e di coach Boniciolli, finiscono per prestare il fianco alla squadra di Martino. Imprecisi e poco frizzanti nella prima parte del match, quando la Pallacanestro 2.015 non brillava, quindi troppo remissivi e ‘slegati’ dopo il colpo inferto dai padroni di casa.

Forlì, però, nei due quarti centrali della partita gioca a briglie sciolte. Occhi della tigre in difesa e un attacco in grado di siglare 41 punti in 13’, dopo averne segnati in precedenza appena 18 in 16’. Portando così ben sei giocatori in doppia cifra (Cinciarini top scorer a quota 16). Alle porte di un complesso ‘doppio’ confronto con Cantù (-17 in casa della Fortitudo ieri) e Udine, i biancorossi strappano così un successo importante in chiave classifica. Le sconfitte di Pesaro e Verona consentono a Forlì di agganciarle al nono posto a 26 punti, a -2 dal settimo posto di Milano.

In avvio di gara, la prima frazione scorre via senza troppi sbalzi. Forlì segna col contagocce (29% dal campo nei primi 10’), mentre Torino si appoggia solo a Taylor che segna 8 punti nel primo quarto (14-14). Biancorossi ancora più sterili in seguito: un solo canestro in quasi 6’. La Reale Mutua non ne approfitta (solo 18-21 dopo 15’45’’) e così finisce per scatenare la furia dell’Unieuro. Harper scava il solco dall’arco, Perkovic arrotonda e i biancorossi prendono il largo (37-25). Le bombe di Gaspardo e Tavernelli valgono poi il 43-25 nei primi possessi dopo la pausa lunga. L’Unieuro allunga poi fino al +26 (73-47), massimo vantaggio della sfida, dando spazio nel finale pure ai giovani Errede e Sanviti.