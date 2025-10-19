Forlì Scafati 82-87: quarta sconfitta consecutiva per Unieuro

Forlì, 19 ottobre 2025 – Quarta sconfitta consecutiva per Forlì, che crolla tra le mura amiche anche contro Scafati (82-87 il finale). Segnali di risveglio per la compagine biancorossa, che rientra dal -8, lotta con le unghie e con i denti ma è costretta ad arrendersi nel finale, nonostante i 19 punti di Kadeem Allen.

Forlì si fa sentire in difesa nella prima frazione, trova un paio di triple pesanti con Pepe e tiene la testa avanti (14-10). Un break di 8-0, poi, vale anche il massimo vantaggio sul 22-14 in avvio di secondo quarto (22-14). Scafati trova però vitalità da Iannuzzi, comincia a catturare una discreta dose di rimbalzi e non lascia scappare gli avversari, centrando l’impatto sul 34-34 e tenendo così tutto aperto.

La Pallacanestro 2.015, anziché ‘azzannare’ Scafati, subisce un break di 0-10 e finisce sul -7 (44-51). Masciadri prova a suonare la carica, ma Pullazi e Walker rintuzzano sul 54-62. L’Unieuro si aggrappa ad Allen e Harper (18 punti in due in 10’) e si riporta a contatto: 76-76 a -2’15”. Masciadri fallisce poi la tripla del sorpasso, Demonte perde malamente un possesso e Italiano e Mascolo chiudono il match (77-83 a -46”).