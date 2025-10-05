Forlì scopri chi sei. E chi è Rieti. Laziali dai due volti in questo avvio

È un duro banco di prova quello che oggi, palla a due alle 18, attende l’Unieuro Forlì sul parquet del PalaSojourner di Rieti contro i padroni di casa della Sebastiani. Se nella città laziale sono più i dolori che le gioie raccolte da parte della prima squadra forlivese, a maggior ragione incerto è il pronostico contro una squadra ostica che nelle prime due giornate ha saputo prima perdere contro una buona Avellino per 60-72 (diventando però virale sul web per le accuse e le critiche mosse alla squadra nella conferenza stampa post partita da parte di un giornalista del posto) e poi sbancare per 75-77 il difficilissimo parquet del Flaminio di Rimini contro una delle favorite al salto di categoria.

Qual è, quindi, la vera Sebastiani? È presto da dirsi, ma certo è che la creatura plasmata da Franco Ciani, uno dei tecnici più esperti dell’intera A2, è sicuramente un avversario più che temibile e che punta tanto su una coppia Usa da non sottovalutare: Darius Perry è una guardia con una buona esperienza europea (Germania, Grecia, Israele e Polonia nel suo curriculum), che già nelle prime due gare giocate sta viaggiando a quasi 18 punti e 4 assist di media; Jarvis Williams, invece, è un lungo dotato di grande fisicità, già visto in Italia a Trapani e a Orzinuovi, che sta cercando di bruciare le tappe per provare a tornare in campo dopo un problema muscolare patito nelle ultime settimane.

Nella truppa italiana dei sabini, ben tre sono gli ex della contesa: se per trovare Mattia Palumbo con la maglia biancorossa occorre tornare alla stagione 2021/22, il suo compagno di reparto Matteo Parravicini e il veterano Davide Pascolo sono freschi dall’esperienza romagnola e certo vorranno ben figurare contro la squadra che fino a pochi mesi fa era quella di cui vestivano i colori.

Sotto le plance finora ha trovato canestri e minutaggio Tommaso Guariglia (14 punti e 5 rimbalzi in quasi 31’ a gara), insieme al già citato Pascolo, all’ex Urania Milano Giorgio Piunti e ad Alessandro Paesano. Tra gli esterni, invece, importante è stato finora l’impatto di Liam Udom, che a 10 punti di media ha unito 6 rimbalzi e quasi 4 rubate a partita: nessuno ha fatto meglio in questa ultima voce statistica. Poi i tiratori Fabio Mian e Lorenzo Piccin, fondamentali nelle rotazioni degli esterni e per dare pericolosità all’attacco.

È una squadra tambureggiante Rieti, su entrambi i lati del campo, che numeri alla mano è la seconda sia per palle recuperate (9 a gara) che per palle perse (ben 17). Insomma, un avversario ostico e scomodo, in grado di poter fare anche molto male, ma con cui ce la si deve giocare.

"Ci apprestiamo ad affrontare la seconda di tre trasferte nelle prime quattro partite di campionato, su un campo complesso, contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni – constata coach Antimo Martino –: Rieti ha dimostrato tutto il suo valore vincendo domenica a Rimini, tra l’altro senza un giocatore importante come Jarvis Williams, per cui è evidente che affronteremo una partita di assoluto livello. Dovremo farci trovare pronti e dare il massimo, sia dal punto di vista dell’approccio mentale, che da quello che riusciremo a fare in campo".