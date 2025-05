Forlì si gioca l'accesso alla semifinale contro Cividale: sfida decisiva in trasferta

Forlì l’ha spuntata in gara4 e si è così guadagnata l’occasione di scendere in campo per giocarsi l’accesso alla semifinale. Sotto 0-2 nella serie e dunque spalle al muro, i biancorossi hanno inanellato la necessaria doppia vittoria per arrivare alla ‘bella’, da dentro o fuori, che si giocherà domani sera a Cividale. A questo punto, dopo le prime due sconfitte, la Pallacanestro 2.015 dovrà ‘affrontare’ lo scotto del sesto posto al termine della regular season e conquistare una vittoria in trasferta, blitz dunque per superare il primo turno playoff che dovrà giocoforza arrivare domani.

L’Unieuro sarà però chiamata ad invertire un trend negativo che nelle ultime settimane la ha accompagnata nei ‘viaggi’ lontano dall’Unieuro Arena. Detto che la prima fase di stagione si è chiusa con un record negativo fuori casa (9 successi e 10 ko), Cinciarini e compagni sono reduci da quattro sconfitte consecutive sul campo dell’avversaria di turno. Oltre a gara1 e gara2 al PalaGesteco, Forlì in precedenza era caduta a Cento e, prima ancora, a Rieti. In entrambi i casi con ‘tonfi’ piuttosto sonori, sia nel punteggio (svantaggio in doppia cifra al 40’) sia nella prestazione (da dimenticare nel derby, decisamente rivedibile nel primo tempo sabino). Così, per ritrovare l’ultima vittoria in trasferta è necessario riavvolgere il nastro esattamente a due mesi fa, all’82-100 in casa del fanalino di coda Piacenza.

Dall’altra parte, Cividale potrà invece far valere il fattore campo a favore. Al termine di gara4, il presidente Davide Micalich ha subito suonato la carica, chiamando a raccolta un pubblico che già una settimana fa fece sentire il proprio supporto, facendo registrare circa 2.700 presenze nella singola gara. Numeri superiori (e non di poco) al comunque ‘chiassoso’ tifo forlivese di venerdì e domenica.

I friulani però, a loro volta, non hanno però un ruolino di marcia impeccabile tra le mura amiche. In regular season hanno strappato 13 vittorie (una in meno di Forlì), ma, prima delle due nel quarto di finale in corso di svolgimento, avevano perso ben tre degli ultimi quattro match casalinghi, riuscendo a superare la sola Cento.

Per avere la meglio della Ueb Gesteco, la Pallacanestro 2.015 dovrà adesso replicare quanto di buono messo in mostra nelle ultime due partite al Palafiera, gare che hanno ridato fiducia. Cercando di confermare, in particolare, la stessa fluidità e precisione nella manovra offensiva che ha scavato il solco venerdì e domenica, risultando decisiva nel risultato. L’Unieuro ha infatti segnato 87 punti di media in via Punta di Ferro (contro i 79,5 in Friuli), tirando però decisamente di meno: 57,5 tentativi dal campo a partita contro le 67,5 conclusioni provate al PalaGesteco.

Un dato piuttosto sintomatico della qualità messa in mostra da Cinciarini e compagni nella metà campo avversaria, suggellata dalle ottimi percentuali al tiro. In particolare dalla lunga distanza: 42,5% di realizzazione contro il 23,5% di gara1 e gara2, pur tentando mediamente meno triple. Un mezzo utile, di conseguenza, anche per tenere sotto controllo il ritmo del match e non far ‘esplodere’ l’entusiasmo della banda di Pillastrini, capace di esaltarsi più che mai sul parquet di casa. Sarà questa la chiave di volta di una ‘bella’ che si annuncia vibrante.