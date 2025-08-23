Forlì, si parte a Ravenna. Supercoppa al ‘De Andrè’

Sarà una Final Four a due passi da casa per l’Unieuro Forlì. La Lnp ha infatti reso noto ieri che sarà il palazzo dello sport ‘Mauro De Andrè’ di Ravenna a ospitare, dal 12 al 14 settembre, l’edizione 2025 della Supercoppa Lnp Old Wild West, primo impegno ufficiale della stagione, con tanto di trofeo subito in palio sia per la serie A2 sia per la B nazionale (categoria in cui milità l’OraSì Ravenna, comunque ovviamente non qualificata alla competizione essendo la sede in campo neutro per tutte le partecipanti).

Strutturato appunto sulla formula della Final Four, l’evento si disputerà in tre giornate di gara nell’impianto ravennate che ha una capienza pari a 3.320 posti e che ha anche celebrato nel 2023, sempre in ambito cestistico, l’addio alla Nazionale azzurra di Gigi Datome.

Si sfideranno quattro delle migliori squadre di serie A2 della stagione 2024-25 scelte in base ai criteri di qualificazione stabiliti da una formula che premia i risultati ottenuti complessivamente in Coppa Italia, Supercoppa e campionato: Cividale, Pallacanestro 2.015 Forlì, Fortitudo Bologna (detentrice del trofeo) e Rimini le contendenti, già note da tempo, con ben tre formazioni emiliano-romagnole che potranno dare quindi vita a derby (sicuramente uno in semifinale, poi nel caso uno in finale) già di gran interesse e richiamo.

Il calendario prevede venerdì 12 settembre le semifinali che vedranno alle 17 il match tra Cividale del Friuli e Unieuro Forlì e alle 21 l’incontro tra Fortitudo Bologna e Rimini. Nella giornata di sabato 13 settembre sono invece in programma le semifinali della Supercoppa di serie B nazionale: alle 17 T Tecnica Gema Pallacanestro Montecatini-Tav Treviglio Brianza Basket e alle 21 Pielle Livorno-Fabo Herons Montecatini. Domenica 14 si disputeranno le finali sia della competizione di serie A2 che di B, in orari ancora da definire.

La procedura di acquisto dei biglietti per la Final Four sarà resa nota nei prossimi giorni, sui canali ufficiali della Lega nazionale pallacanestro e saranno messi in vendita tagliandi con validità legata ad ogni singola gara.