Forlì, stai pronta sulla ‘griglia di partenza’. Verona e Rimini da prima fila, tanti in scia

Il nuovo campionato di serie A2 è ai blocchi di partenza. Dal prossimo fine settimana, venti squadre daranno vita a una regular season che si preannuncia particolarmente gustosa. Confermato il format dello scorso anno, che prevede due promozioni (di cui una diretta) e tre retrocessioni, con sei pass in palio per i playoff e due ulteriori tramite i play-in. In coda, idem: l’ultima retrocede direttamente, dalla penultima alla quintultima ai playout. E intanto il mercato estivo ha già delineato un primo potenziale ranking per la stagione entrante.

Favorite. Rimini e Verona, a bocce ferme, sono le due principali indiziate per il primo posto in classifica. Entrambe hanno allestito organici profondi, di grande qualità e paiono un passo avanti rispetto a tutte le avversarie. La Dole Rimini ha mantenuto l’ossatura che lo scorso anno l’ha condotta in finale promozione, con innesti di spessore (Denegri e Ogden) e di sostanza (Leardini e l’ex Forlì Pollone), che regalano a Sandro Dell’Agnello un super roster. Discorso che vale anche per la Tezenis Verona, che ha rilanciato le proprie ambizioni con l’arrivo di Demis Cavina in panchina e la firma di elementi di grande valore. McGee e Zampini sono bocche da fuoco importanti, ma anche sotto canestro (Justin Johnson, Poser e Baldi Rossi tra gli altri) non si scherza.

Inseguitrici. Un gradino sotto, poi, Brindisi si è mossa con anticipo e ha puntellato le certezze dello scorso anno con firme dalla massima serie (Andrea Cinciarini ed Ethan Esposito) e grande talento nel reparto esterni con Copeland e l’ex Vigevano Blake. Chi ha innalzato esponenzialmente il proprio livello è Avellino, che, dopo un solo anno di A2, ha affidato una squadra importante (il forte playmaker Chandler, Giacomo Dell’Agnello, Pini e Zerini) a un tecnico del calibro di Maurizio Buscaglia. Qualche incognita in più, invece, sulla neoretrocessa Scafati. Terry Allen, Mascolo e Pullazi garantiscono qualità, ma la ‘quadratura’ complessiva del cerchio – con qualche scricchiolio che ha già riguardato coach Crotti – è tutta da valutare.

Outsider. Un manipolo di squadre è poi pronta a inserirsi nella lotta, approfittando di eventuali passaggi a vuoto delle ‘big’. Tra queste vi è sicuramente Forlì, oltre alle varie Cividale e Fortitudo Bologna. I friulani di Pillastrini, freschi di affermazione in Supercoppa, hanno sostanzialmente inserito i soli DeShawn Freeman (già decisivo) e Luca Cesana a un gruppo già decisamente solido. La Fortitudo, invece, ha dato un pizzico di estro e imprevedibilità (Imbrò, Lee Moore e Sorokas) tenendo comunque fede alla forte impronta di Caja. Sempre in questo lotto, l’esperienza di Rieti (Guariglia, Mian, Palumbo e Jarvis Williams) può giocare un ruolo importante, mentre Pesaro, nonostante le mosse in grande ritardo, ha ribadito le proprie ambizioni con Felder (ex Bulls, Cavs e Pistons) e Miniotas.

Zona play-in. Tra chi sogna l’accesso alla post-season c’è senza dubbio Livorno, che ha ingaggiato Woodson (ex Nardò) e Tiby (visto alla Vanoli Cremona) puntando parecchie fiches sulla verve offensiva di Fabio Valentini. Bergamo coniuga esperienza alla qualità con i vari Bossi, Harrison e Hogue, mentre è una mina vagante la rinnovata Torino, con due americani tutti da scoprire (Robert Allen e Macio Teague) oltre a Tortu. Proveranno a dire la loro anche la ‘solita’ Urania Milano (confermatissimi Amato e Alessandro Gentile) e Cento (Stacy Davis e Devoe, oltre a Montano).

Lotta salvezza. Chi proverà a restare il più lontano possibile dalla zona bollente è una Pistoia in cerca innanzitutto di stabilità societaria. Sulle spalle di Jazz Johnson tutto il peso della responsabilità. La neopromossa Ruvo, con Laquintana in cabina di regia, proverà a fare lo stesso, così come la Roseto degli ex Unieuro Daniele Cinciarini, Landi e Petrovic. Chiudono il ranking la Juvi Cremona e Mestre, con organici che dovranno dimostrare di potersi meritare la permanenza in categoria.