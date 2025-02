Forlì, stavolta è un blitz da non mancare. Assalto a Orzinuovi, "con determinazione"

Interessante intreccio questa sera alle 18, quando l’Unieuro affronterà a domicilio la Gruppo Mascio Orzinuovi: i ragazzi allenati da coach Antimo Martino dopo il netto successo contro la capolista Udine sono al punto più alto della loro stagione, reduci da quattro successi nelle ultime cinque partite, arrivati anche contro le formazioni più ambiziose del torneo come Rimini, Cantù, oltre ai citati friulani, e affronteranno oggi una squadra che, invece, è nella più profonda delle crisi tecniche.

Reduci da nove ko consecutivi. i lombardi hanno ritrovato in panchina coach Franco Ciani (esonerato a dicembre e poi richiamato), ma sembrano davvero in grande difficoltà: basti pensare che in estate era stato scelto, come guardia americana, Gabe Devoe, poi tagliato nonostante i quasi 15 punti di media e sostituito dall’ex Rimini Jazz Johnson (14+5 assist nelle nove gare giocate), ora fermato da un infortunio e a sua volta rimpiazzato da Gerel Simmons, arrivato dalla serie A turca e capace di firmare una prova da 18 punti, lo scorso weekend, nella gara persa contro Avellino (89-78).

Anche nel pacchetto italiani dei lombardi molti sono stati i movimenti: Luca Vencato e Simone Pepe, pretoriani di coach Ciani, sono stati tagliati dopo l’esonero dell’allenatore friulano e lasciati andare rispettivamente a Bologna (sponda Fortitudo) e Udine, ma al loro posto da Trieste è arrivato Stefano Bossi, play da 14 punti e 5 assist a gara, già in maglia orceana nella stagione 2019/20.

Tra i reduci di inizio stagione, sugli esterni ci sono Alessandro Bertini e Matteo Bogliardi, preziosi nelle rotazioni, e il pacchetto interni, che può contare su Tommaso Guariglia, Samuele Moretti e Cosimo Costi, oltre ad un Jarvis Williams che in questi mesi è spesso stato chiamato agli straordinari, sia in termini di minutaggio (37’ di media, nessuno ha giocato di più in A2) che di responsabilità (17 punti e 8 rimbalzi a gara).

A confermare il difficile momento della formazione nata in estate dall’unione di intenti tra Orzinuovi e il proprietario di Treviglio Stefano Mascio, lo dimostrano anche i numeri di squadra: oltre ad avere uno dei peggiori rapporti perse-recuperate del girone (13 perse e 5 recuperi a gara), i lombardi hanno anche la seconda peggiore difesa del torneo (82 punti subiti a partita), che vanifica la tutto sommato positiva produttività dell’attacco (77 punti a gara, poco meno dell’Unieuro).

"Affronteremo una squadra che avrà sicuramente una grande voglia di rivalsa, alla luce degli ultimi risultati negativi che non rispecchiano il suo reale valore – mette tutti in guardia coach Martino –. Dovremo scendere in campo considerando che ormai abbiamo abbastanza elementi per sapere che in questo campionato non esistono partite facili e servirà grande determinazione, perché abbiamo tanta voglia di continuare nel nostro momento positivo. Veniamo da vittorie importanti – conclude l’allenatore dell’Unieuro –, che ci danno fiducia, ma la giusta mentalità ci deve portare ad affrontare la prossima partita come la più importante del campionato".