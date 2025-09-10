Forlì, Tavernelli capitano. Il play è il leader silenzioso

Da un capitano all’altro. A pochi giorni dal via della stagione ufficiale l’Unieuro ha ‘assegnato i gradi’ a Riccardo Tavernelli dopo la separazione da Daniele Cinciarini. La scelta della squadra è stata facile e senza troppe discussioni. Esclusi i nuovi arrivati, i più giovani e chi è tornato dopo qualche anno, la selezione è stata naturale: il nuovo capitano dell’Unieuro al posto del ‘Cincia’ (che fra l’altro avrà lo stesso ruolo nella sua nuova squadra, Roseto) sarà proprio il playmaker nato a Monza il 16 marzo 1991.

Era arrivato un anno fa a Forlì fra dubbi e perplessità (non è più giovanissimo; nell’ultimo anno a Tortona aveva giocato poco ed era propenso ad infortunarsi), Tavernelli ha impiegato poche settimane per conquistare i tifosi e anche i palati più esigenti degli appassionati: è un playmaker purissimo, uno di quelli che prima pensa alla squadra e ai compagni e poi eventualmente a tirare. Uno che non perde mai la calma e sa essere utile alla squadra in tanti modi. Inoltre, ma su questo non c’erano dubbi, si è dimostrato affidabile, un professionista capace di scendere in campo anche non in perfette condizioni fisiche. Con lui in campo Forlì aveva un buon passatore, sempre padrone di quello che succede in campo e anche eccellente difensore. Giocatore molto altruista, è diventato presto un leader silenzioso della squadra (anche a Demonte Harper vengono riconosciuti doti di leadership ed esempio, ma con un carattere diverso).

Nel girone d’andata si ricordano di lui due gare in particolare: nella vittoria del 7 dicembre 2024 a Cremona fu determinante pur effettuando solo un tiro (sbagliato) dal campo ma chiudendo con 6 assist, 9 rimbalzi e il decisivo 6/6 ai liberi negli ultimi secondi sul fallo sistematico degli avversari che sigillarono il successo forlivese, per uno scintillante 21 di valutazione. In gara3 della serie playoff contro Cividale, una partita senza domani, chiuse con 22 punti, 6 assist e 9 rimbalzi in 33’, mentre nella vittoria in gara3 nella serie di semifinale contro Rimini fu altrettanto decisivo con 16 punti e 4 assist in 26’.

Come capita ai giocatori di un certo livello, ha alzato rendimento e cifre dalla stagione regolare ai playoff. In regular season ha chiuso con 5 punti e quasi 4 rimbalzi di media in 21’ tirando con il 40% da due, il 35% da tre e l’83% dalla lunetta, mentre nelle nove gare di playoff è andato in crescita con 7.8 punti e quasi 5 rimbalzi di media in 26’ tirando con il 64% da due, il 53% da tre e l’89% dalla lunetta. E di tanto in tanto ha dimostrato di saper raggranellare anche un buon bottino offensivo, se la partita lo richiede.

Sabato, dopo la brutta sconfitta contro Cento del giorno prima, poteva essere una di quelle occasioni: in una serata in cui tutti dovevano dimostrare qualcosa, era partito con 6 punti e un 2/2 da tre. Poi un problemino muscolare lo ha tolto dalla contesa: Forlì confida comunque di averlo venerdì per la semifinale di Supercoppa a Ravenna contro Cividale.

Stefano Benzoni