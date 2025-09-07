Forlì terza, Cividale ko. Ora la Supercoppa. Martino sveglia i suoi: "Serve intensità"

GESTECO CIVIDALE70UNIEURO FORLÌ81

GESTECO: Redivo 20 (7/9, 1/7), A.Ferrari 9 (2/4, 1/2), Mastellari 4 (1/4, 0/6), Natali n.e. Gozo n.e. Devetta n.e. Marangon 8 (3/12, 0/2), Brizzi n.e. Berti 8 (2/4), F.Ferrari 17 (2/5, 3/5), Amici (0/2 da tre), Cesana 4 (2/3, 0/4). All.: Pillastrini.UNIEURO: Allen 15 (5/10, 0/3), Gazzotti 2 (1/1), Tavernelli 6 (2/2 da tre), Masciadri 8 (1/2, 2/3), Del Chiaro 9 (1/4, 0/1), Dicorato n.e. Aradori 19 (4/7, 3/5), Harper 6 (3/9, 0/5), Pinza 8 (2/3 da tre), Pepe 8 (0/2, 2/5). All.: Martino. Arbitri: Almerigogna, Roiaz, Occhiuzzi.

Parziali: 15-30, 36-43, 57-67.

Una buona Unieuro, sicuramente migliore di quella sconfitta da Cento venerdì, batte Cividale nella finale per il 3° posto del Memorial Bortoluzzi di Lignano Sabbiadoro, antipasto della semifinale di Supercoppa, venerdì a Ravenna. Forlivesi avanti per 38’ in una gara condotta con determinazione, migliorando in difesa rispetto ai 95 punti subiti venerdì (friulani tenuti al 18% da tre). Alti e bassi in attacco e nel controllo dei tabelloni.

Mancava Gaspardo (in Danimarca con la nazionale di 3X3) ma dall’altra parte era assente il pivot Deshawn Freeman. Inoltre, dopo 3’06’’ nel primo quarto (e due triple segnate), a seguito di un problema fisico lo staff tecnico forlivese ha deciso di togliere precauzionalmente il regista Riccardo Tavernelli.

Break già nel primo quarto: sull’11-10, Forlì piazza un parziale di 20-4: va al primo riposo avanto 15-30 e raggiunge il +17 poco dopo. Cividale risponde con un 6-0 per il 21-32 al 12’, ma 6 punti di fila di Aradori (top scorer dei suoi alla fine con 19) riportano i romagnoli avanti 24-38. Forlì sbaglia alcuni canestri facili e Cividale replica con un 7-0 (31-38 dopo 17’): +7 tenuto anche al cambio di campo.

Nel 3° quarto Cividale cresce: sorpassa sul 55-54 dopo un canestro di Cesana, ma Forlì reagisce con 5 punti di Allen e 8 di fila di Pepe (con due triple). L’Unieuro chiude così il 3° quarto con un 13-2 che la riporta avanti di 10 sul 67-57 dopo 30’. Nel quarto periodo Forlì torna a difendere con efficacia e a frenare l’attacco della Gesteco. Un super canestro di Redivo vale il -3 (68-71 a -3’30’’), ma Forlì è brava e cinica e chiude il discorso con un 10-0 firmato da cinque giocatori diversi: Del Chiaro, Harper, Aradori, Masciadri e Allen.

"Abbiamo giocato due partite diametralmente opposte – è stata l’analisi di coach Martino –. Contro Cento, siamo mancati completamente per intensità e durezza mentale, con degli standard difensivi molto lontani da quelli che vogliamo raggiungere. Oggi, invece, la squadra ha dimostrato che può avere quella solidità fondamentale per essere competitivi. Siamo consapevoli che servirà tempo, ma l’importante è giocare con la giusta energia".

Stefano Benzoni