Forlì: terza vittoria consecutiva per la Pallacanestro 2.015 sotto la guida di Antimo Martino

A Cremona, sabato sera, è arrivata la terza vittoria consecutiva della Pallacanestro 2.015. Dopo l’amaro epilogo contro Cantù, a metà novembre, i biancorossi hanno infilato un fondamentale filotto di vittorie. In casa Juvi è arrivato il secondo successo esterno consecutivo, il terzo nelle ultime quattro trasferte, il quarto nelle ultime sei. Nell’ultimo mese e mezzo, Forlì ha perso solo a Rimini e Udine, in casa di due rivali di altissima quota.

Prima di Cremona, i forlivesi avevano fatto la voce grossa a Torino e nel delicato scontro diretto del PalaLido di Milano contro l’Urania. Nelle ultime settimane, solo le prime della classe Rimini (imbattuta fuori casa) e Cividale hanno saputo fare di meglio: 4/4. Dietro il cambio di rotta che, innanzitutto, c’è la maggior verve offensiva degli uomini di Antimo Martino. Dopo la scottante batosta subita per mano di Livorno, la Pallacanestro 2.015 ha elevato la propria produzione offensiva, portandosi a quota 82 punti di media nell’ultimo mese di campionato. In precedenza erano invece appena 72,9 a partita, 9 punti in meno.

Un ruolino di marcia rispettato in pieno proprio nelle ultime quattro gare fuori casa. Dove, cioè, l’Unieuro ha portato stabilmente almeno quattro uomini in doppia cifra (solo a Udine si è fermata a tre) segnando proprio 82 punti di media. In casa, paradossalmente, si ferma soltanto a quota 78,3 punti a partita e solamente contro Piacenza è riuscita a portare quattro uomini sopra i dieci punti segnati.

Ottime, del resto, sono anche le percentuali al tiro lontano dall’Unieuro Arena. Dall’arco, a parte il 30% nel ko di Udine, Forlì non è mai andata sotto il 38%; 38,3% è anche la media, superiore al 33% stagionale e in netta controtendenza col 30,8% nelle ultime quattro in casa. La musica non cambia nemmeno dai 2 punti: nel filotto positivo, 53,8% in trasferta contro una media stagionale del 48% (in casa 49,5%). Ai liberi l’Unieuro ha l’83% di realizzazione fuori (e il 67,8% nelle ultime 4 al Palafiera).

Una tendenza positiva che, sabato sera, dovrà superare lo ‘stress test’ storicamente duro del PalaDozza di Bologna. La Fortitudo viaggia all’opposto di Forlì: in trasferta ha perso proprio nell’ultimo weekend a Piacenza, cancellando così la vittoria della settimana precedente a Vigevano. La Effe non vinceva fuori dal 12 ottobre a Cremona. In casa, però, la musica cambia. Soltanto la Torino dell’ex coach Boniciolli è finora passata in Piazza Azzarita, e dopo un tempo supplementare. Per l’Unieuro, insomma, sarà una vera prova del nove.