Forlì-Torino, il derby di Tassone: "Sarà speciale sfidare la mia città"

Maurizio Tassone, 33 anni, torinese, ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile del Cus, la formazione universitaria della propria città. La scorsa estate è arrivato a Forlì mettendo a disposizione di coach Martino la sua esperienza e capacità difensiva: un tassello che è andato a completare il roster dei giocatori italiani della squadra. E proprio domenica sera arriva al Palafiera la formazione piemontese, nella quinta partita della fase ad orologio.

Tassone, partiamo dalla sua città natale, Torino.

"Sono nato e cresciuto lì, così come i miei genitori: sono piemontese da generazioni. C’è un legame profondo. Per questo domenica sarà una partita un po’ diversa dal solito per me".

La neonata Pallacanestro 2.015 giocò proprio contro il Cus Torino il primo incontro della sua storia nel settembre del 2015, in serie B. Qualcuno glielo aveva raccontato?

"No. Proprio contro la società da cui sono partito nella mia avventura nel mondo del basket. Mi sono formato lì dal punto di vista sportivo".

Il suo passato e il suo presente a confronto. Come si trova in Romagna?

"Forlì è una città confortevole, in cui si vive bene. Quando mi si è prospettata la possibilità di venire qui ho deciso velocemente, anche per il calore di una piazza storica e calda che vive per il basket".

Il suo minutaggio durante i match non è alto. Come vive questa situazione?

"Coach Martino mi spiegò subito che aveva bisogno di un giocatore d’esperienza che potesse coprire più ruoli e fosse a disposizione in settimana negli allenamenti così come in partita. L’importante è dare un contributo all’interno del gruppo e farsi trovare pronti quando si è chiamati in causa al di là dei minuti effettivamente giocati sul parquet".

Come approccia le maggiori responsabilità in un periodo in cui sono mancati per infortunio prima Fabio Valentini e poi Kadeem Allen?

"Il mio obiettivo personale è strettamente legato, naturalmente, a quello dei compagni di squadra. Siamo un gruppo di dieci giocatori, condividiamo le responsabilità durante la gara e quando mancano alcuni elementi dobbiamo essere bravi a dare tutti un qualcosa in più. Ho ampi margini di miglioramento e mi sto impegnando per rendermi utile in ogni frangente del match".

Come ha visto Fabio Valentini al PalaTiziano dopo un mese di assenza per infortunio?

"Assolutamente bene. Fabio è giovane, ha recuperato ed è stato molto efficace mettendo a segno tre triple importanti per la vittoria finale".

Durante la stagione siete spesso riusciti, soprattutto grazie ad una buona interpretazione della fase difensiva, a indirizzare le partite a vostro favore. È un vostro marchio di fabbrica?

"Tutto parte da una difesa efficace. È il presupposto che ti consente di limitare l’avversario e di ripartire in velocità".

Siete in testa alla classifica. E adesso?

"Vogliamo mantenere il primato, arrivare il più avanti possibile in campionato e disputare una bella Final Four di Coppa Italia. Poi nei playoff gli incroci possibili sono ancora tanti, vedremo".