Forlì torna al Cineflash. Una sala dedicata ai tifosi

La Pallacanestro 2.015 Forlì torna in scena sul grande schermo. Dopo il successo riscosso sul finire della scorsa stagione, il club di viale Corridoni, in accordo col Cineflash, ha infatti deciso di riproporre le gare in trasferta (solo quelle) della squadra di Antimo Martino in diretta sugli schermi del multisala di Forlimpopoli. Il ‘debutto’ stagionale avverrà già domenica sera, in occasione della gara di Chiusi (palla a due alle ore 18), e proseguirà per l’intera annata.

L’appuntamento, dunque, è fissato al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, dove, per ogni partita esterna dei biancorossi, verrà riservata una sala ad appassionati e tifosi. Per accedervi sarà sufficiente acquistare il relativo biglietto, in vendita al costo di 5 euro. Il tagliando d’accesso potrà essere acquistato direttamente presso le casse del cinema oppure online, su www.multiplex-cineflash.it e quindi cliccando sull’evento dedicato alla partita di Cinciarini e compagni. I biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento posti.

Le prime ‘uscite’ dell’Unieuro al cinema sono piuttosto recenti ed evocano brividi. Sì, perché la società forlivese sbarcò al Cineflash nel corso degli ultimi playoff. Era gara2 dei quarti, proprio contro Chiusi dello scorso maggio: erano le complicate settimane dell’alluvione e Forlì si preparava ad affrontare la post-season col vento in poppa. Al punto da gremire ben due sale con oltre 700 tifosi presenti. Gara2 avrebbe dovuto giocarsi al Palafiera, che in quei giornl era inagibile: venne così lì l’idea di rendere comunque visibile la partita ai fans biancorossi.

"Vogliamo condividere le emozioni in diretta con i nostri tifosi – sono le parole del general manager, Renato Pasquali –. Farli sentire una squadra che abbraccia la passione comune del basket forlivese". Soddisfazione anche per Andrea Balestri, responsabile marketing del club: "Si tratta di un’iniziativa dal forte valore aggregativo. Lo scorso campionato, in un momento molto difficile per la nostra comunità, la pallacanestro fu anche una sorta di distrazione. Abbiamo deciso di riproporla".

Coloro che si metteranno in marcia verso Chiusi possono già acquistare il tagliando d’accesso sul sito web di Vivaticket. I prezzi: 16 euro per gli over 24 e 8 euro fra i 3 e i 24 anni. In entrambi i casi è già incluso il costo di prevendita. Domenica biglietteria aperta dalle ore 16.

Simone Casadei