Forlì, tre gare per allontanarsi dal fondo. Domani con Mestre occasione da non fallire

Vincere domani contro Mestre per confermare la bella prestazione di Brindisi. Vincere per tornare a regalare una soddisfazione al proprio pubblico dopo due sconfitte consecutive. Ma vincere anche per centrare il secondo successo di fila e guardare con ottimismo alle prossime due gare che paiono essere alla portata dei forlivesi: la trasferta di domenica 2 a Torino e la partita in casa contro Milano di domenica 9.

Superando Mestre in casa (ore 20.30), l’Unieuro centrerebbe questi tre obiettivi e così facendo darebbe una spinta al suo morale e anche a quello dei suoi sostenitori delusi dall’andamento delle prime sei giornate. Forlì per uscire da questo brutto momento deve cercare di trovare un filotto di vittorie che le possano dare fiducia, morale e credibilità oltreché punti in classifica. Questa parte di campionato sembra essere quella giusta per provarci. Mestre ha comunque due punti in più dei forlivesi, ma non è imbattibile, e non solo perché si tratta di una neopromossa.

Allargando lo sguardo, lo stesso discorso si può fare per Torino che ha comunque iniziato con il piede giusto visto che ha 8 punti frutto delle due prime vittorie, in casa contro Cividale e a Cento e dei due successi casalinghi contro Livorno e Milano venerdì sera. La squadra è buona, ma l’ambiente è freddino e l’Unieuro potrebbe provarci. In casa contro Milano, poi i forlivesi non devono sbagliare un vero e proprio scontro salvezza: l’Urania è ultima in classifica solitaria. Anche se ha vinto ad Avellino e sfiorato i successi in casa contro Fortitudo (-5) e Brindisi (-1 dopo un supplementare). E anche a Torino ha perso solo in volata. Tre avversarie da non sottovalutare, ma che sono altrettante occasioni per mettere benzina nel serbatoio dei biancorossi e ‘sistemare’ un po’ una classifica in questo momento deficitaria.

Anche perché dall’infrasettimanale di mercoledì 12 per i forlivesi comincerà una serie di quattro partite, sulla carta, di difficoltà maggiore, contro rivali di fascia alta o medio-alta: prima a Livorno, poi domenica 16 arriverà Verona, domenica 23 derby a Bologna contro la Fortitudo, quindi partita in casa contro Pesaro mercoledì 26. Se Pinza e compagni non dovessero riuscire a sfruttare il tris di gare alla portata, nella probabilità di incappare in qualche sconfitta nel poker successivo di partite, correrebbe il rischio di restare impelagati nelle parti basse della classifica ancora a lungo.

Intanto stasera alle 20.30 si disputeranno due anticipi dell’8ª giornata di andata. A Verona andrà in scena il big-match fra due delle tre capoliste con la Tezenis che ospiterà la Valtur Brindisi, mentre a Bologna la Fortitudo riceverà Torino. Domani sera tutte le altre gare.