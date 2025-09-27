Forlì, una maglia fra tradizione e rivoluzione. C’è l’aquila. Ma anche i colori blu e rosso

La partita dell’Unieuro di domani è una ‘prima’ per tanti aspetti: la prima partita in casa della nuova stagione; la prima dopo i playoff interrotti sul più bello, con le porte chiuse contro Rimini; la prima dopo i lavori al Palafiera; con l’auspicio che sia anche la prima vittoria, è certamente la prima per la nuova maglia. Una serie di fattori che non incidono direttamente sul match, ma determineranno il clima attorno alla squadra. In attesa di capire quale sarà l’atmosfera sugli spalti nonché la risposta del pubblico, si può intanto dire che la divisa con cui si presenterà l’Unieuro è una delle più particolari della storia cittadina.

La maglia 2025/26 è stata svelata a Castrocaro, in occasione del tradizionale evento dedicato agli sponsor. Archiviata la canotta rossa sponsorizzata Motorola (che dall’estate 2022 caratterizza la Supercoppa), Forlì si richiamerà come stile al primissimo ‘look’ della Pallacanestro 2.015. Sia nel 2015/16, la stagione d’esordio di dieci anni fa, sia in quella successiva (la prima in A2), erano presenti rimandi diretti alla città: piazza Saffi era disegnata come fosse un campo da basket; affacciato lì davanti, era stilizzato ma riconoscibile il municipio con la torre civica. Quest’anno, appare l’aquila stemma del Comune: è detta ‘sveva’ perché fu concessa dall’imperatore Federico II che – riporta il sito del Comune – "volle premiare i Forlivesi per l’aiuto fornitogli nella presa di Faenza nel 1241".

Chi ha seguito l’Unieuro al debutto a Cremona, ha visto anche la versione da trasferta. Questa decisamente ‘trasgressiva’ visto che, oltre a mantenere l’aquila di tonalità oro-ruggine, punta sul blu come colore principale. Con bordi rossi. Un abbinamento cromatico che potrebbe aver fatto trasalire qualche appassionato, visto che il blu e il rosso contraddistinguono da sempre il Bologna. Certo, non nel basket, ma nel calcio. Per la nuova Unieuro, il blu prevale e potrebbe essere un richiamo alla maglia della JollyColombani che fu promossa in A1 nel 1990. Molti la ricorderanno non solo per quegli antichi fasti, ma per la Coppa Italia vinta nel 2024: un blu notte, dove i bordi erano tricolori. Il rosso c’era, sì, ma in modica quantità: richiamava nella forma il vecchio marchio dell’azienda di succhi di frutta e faceva da sfondo al nome del giocatore. Nel caso attuale, il rosso sembra un rimando a una versione più tradizionale della maglia. Certo però che l’abbinamento col blu è qualcosa di mai osato a Forlì. Un’anticipazione era arrivata dalla tenuta da allenamento nel giorno del raduno.

I colori, del resto, sono identità ma anche sperimentazione, lo sa bene la politica (nel recente raduno della Lega a Pontida, campeggiava non più il verde e nemmeno il blu ma il rosso...). Non è la prima volta, comunque, che il basket forlivese punta su colpi d’occhio originali: come l’arancione della Becchi negli anni Sessanta, poi ripreso in serie B dai Tigers che giocavano al Villa Romiti; la stessa Jolly era apparsa anche in giallonero; la Brina Forlì giocava in azzurro e rosso; l’Acqua Brillante in biancoazzurro; la Telemarket (dal 1992 al 1994) in biancoverde; l’Olitalia in A1 aveva giocato fuori casa vestita di verde con tocchi di giallo, come le etichette sulle bottiglie d’olio.

Negli anni più recenti, la Pallacanestro 2.015 aveva stupito con una maglia stile Olympiacos Pireo, con righe biancorosse larghissime (2017/18) e giocando in casa di rosso e in trasferta di bianco (2020/21). La storia, alla fine, dice che l’affetto per una maglia dipende soprattutto dai risultati sul campo. Tutti da costruire, a partire da domani.