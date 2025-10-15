Forlì, Usa troppo soli: sono il 48% dell’attacco. E i numeri condannano (quasi) tutti gli altri

È un momento difficile per l’Unieuro, il più complicato con coach Antimo Martino è arrivato in città. Non riesce nulla di quanto programmato e provato. L’attacco e la difesa funzionano poco e comunque troppo a sprazzi e la squadra è in difficoltà. In momenti come questi ci sono due cose da fare: chiudersi in palestra e allenarsi e non guardare la classifica. E magari sperare che qualcuno dei giocatori finora irriconoscibili, o quasi, si sveglino, comincino a giocare e a trovare fiducia.

Ma prima di analizzare i singoli, vediamo qualche cifra complessiva. I problemi sono ovunque, in difesa e in attacco. Forlì sta segnando 70 punti di media (sarebbero 66 se escludessimo gli 86 punti segnati nell’unica vittoria contro Ruvo), e ne sta subendo 80.6 con un differenziale di -10.6. E qui emerge subito un dato significativo: dei 350 punti segnati dall’Unieuro, ben 168 sono stati messi a segno dai due americani, Allen e Harper, esattamente il 48% del totale. Significa che gli equilibri offensivi vanno rivisti, o forse anche che i due tirano un po’ troppo e la passano poco ai compagni. Sono gli unici due forlivesi in doppia cifra: Kadeem con 17.4 punti di media, Demonte con 16.2. Tirano con discrete medie (Allen 48% da due, 40% da tre e un migliorabile 72% dalla lunetta; fa peggio Harper con il 40% da due, il 30% da tre e l’80% dalla lunetta) ma l’ex Limoges perde ben 5 palloni a gara. Escludendo la gara vinta contro Ruvo, Forlì ha sempre tirato peggio da due rispetto alle avversarie e servito meno assist, sintomo di una circolazione di palla poco fluida. Finora Forlì ha tirato meglio da tre e ai liberi delle rivali solo contro Ruvo e Cento, con percentuali complessive che si attestano sul 31% dall’arco e su di un pessimo 66% dalla lunetta. La lotta a rimbalzo va ancora peggio: Forlì è sempre andata sotto, escludendo l’esordio a Cremona dove a livello di carambole almeno ha pareggiato.

Sono state giocate solo cinque gare di campionato, sei ufficiali considerando quella di Supercoppa, ma il rendimento di alcuni elementi, vecchi e nuovi, è stato finora a dir poco deficitario. Tavernelli ha un pessimo rapporto fra assist (8) e palle perse (7). Gazzotti non è mai stato un realizzatore, ma 11 punti in 107 minuti di gioco sono davvero pochini. È purtroppo negativo il rendimento di un Gaspardo che, d’accordo, ha meno palloni a disposizione e non forza mai, però sta tirando con il 34.7% da due (8/23) e con un orrendo 42.8% ai liberi (6/14), incredibile se si pensa che ha il 47% da tre su 17 conclusioni. Cattura appena 3,6 rimbalzi (zero domenica) contro i 5,8 del 2024/25.

Aradori segna 8.2 punti a partita, grazie ai 19 di Cento, ma in realtà non ha mai inciso. Erano 11.7 anno scorso (15 ai playoff) e 18.2 due stagioni or sono. Distribuisce 0.4 assist (zero prima di domenica). Molto male Simone Pepe che, pur con l’attenuante di problemi fisici, sta segnando 3.6 punti in 13’ ma soprattutto, lui che è un ottimo tiratore, tirando con il 10% da tre: 2/20.

Una nota positiva è data dal rendimento del 2006 Tommaso Pinza, che ha dimostrato di poter dare una mano uscendo dalla panchina con grinta, entusiasmo e qualche buona iniziativa in attacco: in 10’ di media segna 2.7 punti di media che sarebbero stati di più senza un inusuale, per un tiratore come lui, 0/4 dalla lunetta.