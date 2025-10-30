Forlì vince ancora e prende fiato. Rischia, poi s’impone in volata

UNIEURO FORLÌ85GEMINI MESTRE80

UNIEURO FORLÌ: Allen 16 (6/10, 1/3), Gazzotti 9 (2/3, 1/1), Tavernelli 4 (0/1, 1/1), Gaspardo 12 (3/7, 2/6), Masciadri, Del Chiaro 8 (4/6), Bonomi n.e. Berluti n.e. Aradori 7 (1/3, 1/2), Harper 14 (4/8, 1/4), Pinza, Pepe 15 (1/2, 3/6). All.: Martino.

GEMINI MESTRE: Giordano 11 (3/6, 1/3), Curry 19 (2/6, 4/11), Bechi 4 (2/5), Valsecchi 11 (1/2, 3/7), Galmarini 11 (4/4, 1/3), Kadjividi 4 (2/3), Bizzotto n.e. Reggiani n.e. Bonacini 8 (1/3, 2/5), Alipiev 7 (2/3, 1/3), Aromando 5 (2/5, 0/1). All.: Ferrari.

Arbitri: Pellicani, Lupelli, Biondi.

Parziali: 25-19, 51-46, 71-65.

Note – T2: Forlì 21/40 (52%), Mestre 19/37 (51%); T3: Forlì 10/23 (43%), Mestre 12/33 (36%); TL: Forlì 13/18 (72%), Mestre 6/9 (67%. Rimbalzi: Forlì 37 (5 offensivi), Mestre 37 (8 offensivi). Spettatori: 2384.

Sofferta ma meritata. La seconda vittoria di fila di Forlì e la seconda in casa, arriva contro una bella Mestre. L’Unieuro, sempre avanti con il massimo vantaggio sul +14 (47-33 a 2’15’’ dal 20’), sia per una difesa un po’ distratta, sia per la pervicacia e la combattività dei rivali, non chiude la partita e a 1’45’’ dalla fine viene raggiunta a quota 80 da Valsecchi. Ma qui Allen segna 4 punti di fila, lo spauracchio Curry sparacchia un air-ball da tre, poi Gaspardo a 45’’ dalla fine ruba palla allo stesso americano e Harper, dopo aver sbagliato la tripla, controlla un importante rimbalzo sulla tripla sbagliata da Valsecchi a 4’’. Una vittoria fatta di piccole cose, con una difesa tornata efficace nel quarto periodo e un attacco che, dopo aver prodotto in scioltezza 51 punti nei primi due quarti, si è un po’ fermato affidandosi alle iniziative dei singoli.

L’Unieuro recupera tutti gli infortunati, mentre dall’altra parte Ferrari non ha la sua ala Wayne Stewart, assenza non da poco. Forlì nel primo quarto produce un buon attacco, arriva a +8 sul 18-10 dopo 8’ con i due stranieri e il duo Del Chiaro-Gazzotti in evidenza, ruotando tutti i suoi uomini anche alla luce del turno infrasettimanale. Dopo 12’ Pepe porta i romagnoli sul +9, 32-23, ma Mestre risponde con un 7-0 per il 32-30. Forlì riaccelera e piazza un 8-0, che poi diventa 11-1 (44-31) e 15-3 (47-33; poco dopo anche 49-35).

Ma qui si scatena Curry che fino a quel momento era fermo a 3 punti: ne segna 11 con tre triple in 1’18’’ e Mestre va all’intervallo a -5 dopo aver piazzato un parziale di 11-2. La partita cambia copione nella seconda metà e Mestre diventa più fisica. Forlì dopo 2’ è a +9 sul 59-50, ma Mestre non fa una piega e torna a -2 sul 62-60 al minuto 27. Forlì va all’ultimo riposo a +5 con un Pepe da 9 punti nel periodo, ma con la paura di un avversario che non molla mai. Pepe apre il quarto periodo con bomba, palla recuperata e rimbalzo per il +8, ma la Gemini non molla. Forlì però difende meglio, annulla Curry e, anche se perde qualche pallone in attacco, nel finale è più fredda e porta a casa un successo che la farà salire sul pullman per Torino con uno stato d’animo più leggero e con una classifica che mostra un sorriso: +4 sull’Urania ultima, aggancio a Mestre che la precedeva, -2 dal gruppone che va dalla salvezza diretta ai playoff.