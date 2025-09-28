Acquista il giornale
Basket, Forlì vince al debutto al Palafiera. Assente però la curva

Battuta Ruvo di Puglia 86-73, che dal -19 un paio di volte è riuscita a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Atmosfera surreale nel rinnovato palasport

di Redazione Sport
28 settembre 2025
Demonte Harper, top scorer con 18 punti, al tiro contro Ruvo di Puglia (foto Frasca)

Forlì, 28 settembre 2025 – L’Unieuro Forlì si prende la prima vittoria stagionale nel rinnovato Palafiera, 86-73 contro la neopromossa Ruvo di Puglia. Si è giocato in un’atmosfera ovattata, surreale, a causa dell’assenza della curva, in polemica con la società dopo le dichiarazioni che seguirono gli scontri a Rimini nel maggio scorso (la Pallacanestro 2.015 ha dichiarato comunque 3012 spettatori; erano presenti diversi bambini, studenti di alcune scuole elementari forlivesi).

Per quanto riguarda la partita, gli ospiti sono stati in vantaggio fino al 7-9. Sorpassati da un gioco da tre punti di Pepe, non hanno più rimesso il naso avanti. Forlì ha toccato il +19 dopo 18’ (tripla di Harper per il 45-26), ma non è riuscita a chiuderla: Ruvo è tornata a -12 a metà (47-35) e ha mantenuto inalterato il distacco anche alla terza sirena (68-56). A riaprire il match è stato prima un break di 2-14 (47-40 a inizio 3° quarto), rintuzzato però da due triple consecutive di Gaspardo. Vano tornare a +18 (62-44) perché Ruvo si è riaffacciata sotto la doppia cifra nel cuore dell’ultimo quarto (-7 a 7’ dalla fine, 72-65). In particolare, Forlì ha sofferto troppo a rimbalzo (17 punti e 8 carambole, alla fine, per il pivot Jacopo Borra).

A risolvere la pratica sono stati a quel punto i due americani: Allen e Harper hanno combinato i 14 punti successivi (10, in particolare, per Demonte, con una bomba e un canestro con fallo). Tre i forlivesi in doppia cifra: Allen 16, Harper 18, Gaspardo 17. Applausi del pubblico, che ha cercato di non far mancare il proprio calore alla squadra. In classifica, Forlì è tra le 14 squadre a quota 2 punti: davanti sono rimaste imbattute solo Brindisi e Torino. 

© Riproduzione riservata

