Basket, Forlì vince al debutto al Palafiera. Assente però la curva

Forlì, 28 settembre 2025 – L’Unieuro Forlì si prende la prima vittoria stagionale nel rinnovato Palafiera, 86-73 contro la neopromossa Ruvo di Puglia. Si è giocato in un’atmosfera ovattata, surreale, a causa dell’assenza della curva, in polemica con la società dopo le dichiarazioni che seguirono gli scontri a Rimini nel maggio scorso (la Pallacanestro 2.015 ha dichiarato comunque 3012 spettatori; erano presenti diversi bambini, studenti di alcune scuole elementari forlivesi).

Per quanto riguarda la partita, gli ospiti sono stati in vantaggio fino al 7-9. Sorpassati da un gioco da tre punti di Pepe, non hanno più rimesso il naso avanti. Forlì ha toccato il +19 dopo 18’ (tripla di Harper per il 45-26), ma non è riuscita a chiuderla: Ruvo è tornata a -12 a metà (47-35) e ha mantenuto inalterato il distacco anche alla terza sirena (68-56). A riaprire il match è stato prima un break di 2-14 (47-40 a inizio 3° quarto), rintuzzato però da due triple consecutive di Gaspardo. Vano tornare a +18 (62-44) perché Ruvo si è riaffacciata sotto la doppia cifra nel cuore dell’ultimo quarto (-7 a 7’ dalla fine, 72-65). In particolare, Forlì ha sofferto troppo a rimbalzo (17 punti e 8 carambole, alla fine, per il pivot Jacopo Borra).

A risolvere la pratica sono stati a quel punto i due americani: Allen e Harper hanno combinato i 14 punti successivi (10, in particolare, per Demonte, con una bomba e un canestro con fallo). Tre i forlivesi in doppia cifra: Allen 16, Harper 18, Gaspardo 17. Applausi del pubblico, che ha cercato di non far mancare il proprio calore alla squadra. In classifica, Forlì è tra le 14 squadre a quota 2 punti: davanti sono rimaste imbattute solo Brindisi e Torino.