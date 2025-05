Forlì vince gara 3 dei playoff contro Cividale: Martino elogia Tavernelli e Cinciarini

"Abbiamo avuto la voglia di vincere a tutti i costi in una bella atmosfera al palasport, che ci ha spinto contro una grande squadra". Coach Antimo Martino commenta così l’affermazione dei forlivesi in gara 3 dei playoff contro Cividale al Palafiera. "Eravamo dispiaciuti per essere tornati da due trasferte senza vittorie, ma anche con la consapevolezza di aver fatto cose positive. Adesso dobbiamo scendere in campo con lo stesso spirito, recuperare le energie fisiche: saremo pronti per una serie di livello. I ragazzi sono sempre stati sul pezzo, hanno lottato, in un match nervoso, tipico dei playoff, in cui tutti i giocatori sono stati bravi. Riccardo Tavernelli e Daniele Cinciarini, in particolare, sono stati efficaci in fase offensiva: abbiamo tirato con il 41%, una percentuale positiva e anche in gara 4 dobbiamo continuare così".

Era assente Daniele Magro nei biancorossi per infortunio e "vedo difficile il suo rientro in questa serie – precisa Martino –, ma gli altri compagni sono stati bravi ad adeguarsi dal punto di vista tattico contro Cividale che ha dei lunghi atipici".

Sul versante friulano coach Stefano Pillastrini, espulso nel secondo quarto per proteste reiterate, spiega: "Ho grande rispetto per gli arbitri e mi dispiace aver lasciato da sola la squadra, ma hanno sbagliato molto e le mie proteste erano motivate. Abbiamo giocato un buon match, anche se in difesa abbiamo fatto fatica, e le iniziative di Riccardo Tavernelli, Daniele Cinciarini e Raphael Gaspardo ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo limitato Toni Perkovic, ma dobbiamo fare meglio e non andare solo su iniziative personali. In più Forlì è una squadra esperta, ma dobbiamo fare tesoro dei nostri errori, compreso il mio, anche se i miei assistenti sono bravi". Sguardo già a gara4: "Ci presenteremo domani con umiltà".

A proposito: oggi prevendita alla biglietteria dell’Unieuro Arena, dalle 9 alle 12.30 e poi dalle 15 alle 19.30. Gli abbonati hanno diritto di prelazione. Domani la vendita sarà libera dalle 9 alle 12.30. Poi la biglietteria aprirà alle 16.30, un’ora e mezza prima della palla a due.

Gianni Bonali