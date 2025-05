Forlì vs Cividale: Prevendita Biglietti per Gara3 all'Unieuro Arena

Superata gara2 di questa sera, la serie tra Forlì e Cividale si sposterà poi finalmente all’Unieuro Arena. Venerdì alle ore 20.30 in via Punta di Ferro andrà infatti in scena il terzo appuntamento della serie. I biancorossi, naturalmente, auspicano di trovare il pubblico delle grandi occasioni per dare battaglia ai friulani: la prevendita procede a gonfie vele.

Da quest’oggi è poi aperta la vendita libera a tutti gli effetti, dal momento che la ‘finestra’ riservata agli abbonati (c’era la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul posto occupato in regular season) si è chiusa nella giornata di ieri.

Ciò significa, dunque, che i posti per gara3 non ancora occupati sono liberamente acquistabili in ogni momento. La prevendita è attiva presso la sede della Pallacanestro Forlì 2.015 in viale Filippo Corridoni 10 (dalle ore 9 alle 12.30), ma anche presso tutte le rivendite autorizzate Vivaticket e nelle ricevitorie Sisal, nonché online sul sito web di Vivaticket e tramite l’app della Pallacanestro 2.015. Questi i prezzi dei biglietti a tariffa intera: Parterre Gold 70 euro, Parterre Rosso 50 euro, Parterre Low-cost 40 euro, Centrale numerato 32 euro, Curva numerata 25 euro, Terzo anello 15 euro. Info su riduzioni e gratuità disponibili sulla pagina web del club.

Attenzione, poi, perché se stasera Forlì dovesse impattare la serie, ecco che sarebbe certa la disputa di gara4 domenica (ore 18) all’Unieuro Arena. In questa evenienza, si aprirebbe la prevendita anche per il secondo match casalingo consecutivo. Con gli abbonati che, di conseguenza, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione anche per la quarta sfida, una facoltà che sarà estesa alle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì.

Si avvicina anche lo speciale momento del gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti omaggio per i lettori. Si parte con gara3 di venerdì: per aggiudicarsene uno, bisognerà mettersi in contatto con la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 di giovedì. I cinque più veloci e fortunati a prendere la linea si garantiranno un posto nel settore Parterre dell’Unieuro Arena. In caso di gara4, ci saranno altri cinque biglietti in palio, questa volta alle ore 13 di sabato, sempre alla vigilia, con le medesime modalità.

Simone Casadei