Fortitudo Bologna ai playoff di Serie A2: sfida contro Cantù nei quarti

La Fortitudo Bologna è l’ultima qualificata ai playoff di serie A2. Ieri si è infatti concluso il secondo turno dei play-in: gli uomini di Caja affronteranno ora Cantù nei quarti, mentre si chiude la stagione della Vuelle Pesaro. Il finale è stato 94-85, ma la supremazia degli emiliani nella sentitissima sfida è stata ben più netta: biancoblù avanti nel punteggio per tutti i 40’ di gioco, voce grossa già nel primo periodo (32-18 dopo 10’). Pesaro ci ha provato nel secondo quarto con Petrovic, ma senza riuscire ad andare oltre il -7 (43-36). La Fortitudo, così, ha ripreso stabilmente in mano le redini del match (68-50 a metà terza frazione) correndo ben pochi rischi.

I due americani della Fortitudo Gabriel e Freeman hanno segnato rispettivamente 30 e 22 punti, col primo che ha apportato alla causa pure 13 rimbalzi: un fattore assoluto. Tra le fila di Pesaro, invece, non ha tradito le aspettative il ‘solito’ Ahmad, autore di 26 punti.

Il tabellone della post-season, dunque, è completo. Nella parte bassa, al via sabato, l’accoppiamento tra Cantù e Bologna promette scintille, mentre l’altro quarto di finale, Rieti-Milano, potrà riservare sorprese. Nell’altro ’ramo’ (domenica le varie gara1), invece, la testa di serie Rimini dovrà vincere la resistenza di Brindisi per accedere al turno successivo. E regalarsi, chissà, un derby contro Forlì, che comunque non avrà vita facile con Cividale.

s. c.