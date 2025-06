Fortitudo Busnago: Rinnovamenti e Addii Importanti per la Prossima Stagione

Fortitudo Busnago, si cambia. Il prossimo anno sarà una squadra rinnovata, magari per poter tornare a competere per le prime posizioni anche se quest’anno la qualificazione ai playoff di Serie C con una giornata d’anticipo ha soddisfatto l’ambiente. Ma le prime notizie che arrivano dal “collegio“ parlano di tanti e importanti addii a livello di prima squadra.

C’è anche chi appende le scarpe al chiodo con l’ala classe 1990 Federico Arioli, da cinque anni a Busnago ma bersagliato dalla sfortuna e dagli infortuni. Ma per il giocatore formatosi nel settore giovanile di Milano e Desio si apre una nuova esperienza in casa Fortitudo perché sarà il capo-allenatore dell’Under 17.

Saluta anche la guardia classe ’91 Simone Casati che in questi tre anni lascia un ottimo ricordo di sé. È al termine anche l’esperienza del lungo bergamasco Claudio Gotti.

Un discorso a parte lo merita Edoardo Chirico che dopo tutta la trafila delle giovanili e l’esordio coi senior ha chiesto alla società l’ok per fare un’esperienza lontano dalla sua Busnago.

Ro.San.