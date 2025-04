Fortitudo Busnago trionfa nel derby contro Nuova Argentia Gorgonzola: salvezza e playoff assicurati

La Fortitudo Busnago piazza la zampata finale, vince il “mezzo“ derby contro la Nuova Argentia Gorgonzola in trasferta 76-60 e in un colpo solo si guadagna salvezza e playoff. Qualsiasi combinazione di risultati avverrà nell’ultimo turno in programma nel prossimo weekend non toglierà almeno l’ottava posizione ai collegiali che centrano l’obiettivo seppur con qualche patema di troppo. A disposizione delle tre squadre a 22 punti c’è un altro posto nei playoff, la nona posizione e un posto nei playout. A rischio la Galvi Lissone che se la deve vedere con Gorgonzola appunto (1-1 negli scontri diretti ma -2 nella differenza canestri) e Opera (1-1 ma vantaggio nella differenza) e a cui non riesce il “colpaccio“ di vincere nella tana della Bocconi che passa 73-66. Coach Galli dovrà anche fare a meno da qui alla fine del centro Francesco Magugliani squalificato 10 turni "per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamenti di tesserati iscritti a referto commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso e territoriale. Offese connotate da discriminazione razziale".

Ro.San.