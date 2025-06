Fortitudo punta su Gianluca Della Rosa: possibile trasferimento da Pistoia

È sempre più forte il pressing della Fortitudo su Gianluca Della Rosa. Il club bolognese, dopo l’addio a Riccardo Bolpin, ha messo nel mirino il capitano della Estra Pistoia come rinforzo di qualità per il reparto degli esterni. GDR, nel mirino della Effe già nella passata stagione quando a un certo punto sembrava sul punto di cambiare aria, dovrà sciogliere le riserve in questa settimana (quella della scadenza della clausola per l’uscita dal contratto con il Pistoia Basket 2000 ndr), ma la sensazione è che possa salire sul treno verso Bologna e aprire un nuovo capitolo nella sua carriera.

Per il club biancorosso l’addio di Gianluca rappresenterebbe un momento epocale, un passo che andrebbe a inaugurare una rivoluzione, un anno zero di piazza pulita dopo la dolorsa retrocessione. Per ora il tempo passa e di ufficialità non ce n’è traccia, solo rumors che rimbalzano con sempre maggiore insistenza. Le voci di mercato danno per fatti gli arrivi di Alberto Martelossi come nuovo direttore sportivo e senior assistant di Tommaso Della Rosa, promosso al ruolo di capo allenatore. Il presidente Joe David tra qualche giorno tornerà in America, per cui è lecito aspettarsi che tra oggi e domani arrivi una serie di annunci, così com’era stato detto in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore generale Andra Di Nino.

Annunci che sono attesi con grande interesse anche perché siamo ormai a metà giugno e ancora Pistoia non ha compiuto una solo operazione di mercato e questo non è un buon viatico per la prossima stagione, ma soprattutto non è ancora chiaro il budget che avrà a disposizione il futuro direttore sportivo per allestire il roster e cosa fondamentale cosa intende fare la proprietà in merito alla situazione debitoria.

Non solo Gianluca Della Rosa corteggiato e sempre più promesso sposo della Fortitudo. Anche su Lorenzo Saccaggi c’è il pressing di due società. Sull’altro senatore biancorosso si sono fatte via sia Napoli dalla Serie A che Avellino, quest’ultima già annunciata come una delle società più ’ricche’ della prossima A2. L’impressione ad oggi è che per Saccaggi possano esserci ancora dei margini di trattativa per arrivare a trattenerlo a Pistoia.

È evidente che gli addii di Della Rosa e Saccaggi rappresenterebbero una notizia difficile da digerire per i tifosi pistoiesi, che perderebbero due veri riferimenti in campo, due giocatori che hanno dato tutto per il basket cittadino. D’altronde però treni di questo tipo, per professionisti nel pieno della maturità sportiva, non è detto che ripassino una seconda volta e accettare un cambiamento rientra nella logica dello sport. Un cambiamento che avrebbe davvero il gusto della rivoluzione, perché la costruzione del nuovo roster dell’Estra ripartirebbe da zero, tranne alcuni giocatori delle giovani (come Stoch ad esempio) che andrebbero a completare la squadra. Gruppo degli italiani da ricostruire e incastrare con la doppia scelta sugli stranieri ammessi in A2.

Addio alla pistoiesità: Pistoia è a un passo dall’affrontare un cambiamento epocale e di dover ricominciare tutto da capo in un momento non certo facileper la società. La ricostruzione sarebbe dovuta partire con solide basi, che c’erano visti i risultati ottenuti con la promozione dalla A2 e l’anno magico dei playoff, mentre il rischio è di trovarsi di fronte ad un campo vuoto in cui si dovrà procedere alla posa del primo mattone sperando possa essere di buona fattura e soprattutto saldo per sorreggere poi tutta la struttura.

Maurizio Innocenti