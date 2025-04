Fortitudo-Rimini: Sfida Cruciale al PalaDozza per i Playoff di Serie A2

Da sabato a lunedì per esigenze televisive. Da lunedì a mercoledì per la scomparsa di Papa Francesco. Oggi Fortitudo – Rimini si gioca davvero (ore 20.30) e l’attesa è tanta per una partita che nasconde parecchi motivi d’interesse. La Flats Service deve levarsi dal gorgo dei play-in, Rbr vuole quei due punti che significherebbero secondo posto matematico e testa numero uno nei futuri playoff. Non ci sarà RaiSport ma il PalaDozza rimane ed è abbastanza per chi mastica pallacanestro e vuole godersi uno spettacolo da palati fini.

"Bello e stimolante giocare lì – dice Pierpaolo Marini –. È un palazzo che gasa, un impianto in cui è fantastico confrontarsi con gli avversari". Marini l’anno scorso conquistò una promozione in Serie A proprio lì, nel catino per eccellenza della pallacanestro bolognese. In quella sera del 9 giugno la sua Trapani vinse gara4 (58-64), si aggiudicò 3-1 la serie di finale e volò in massima serie. In quella Effe c’erano già Freeman, Fantinelli, Bolpin e Panni. Il resto è diverso. "Quella era una finale, quindi una partita dal clima molto particolare – ricorda Marini –. Al di là di questo, il PalaDozza è uno dei palazzi più caldi d’Italia, Serie A compresa. Poi è un derby, una gara speciale, faremo di tutto per vincere". Anche per non arrivare a domenica con la necessità di far punti per non perdere il primo posto in griglia playoff. Mai fidarsi di Nardò, l’avversaria al Flaminio tra qualche giorno, soprattutto se può contare su due americani che nello scorso weekend hanno segnato 70 punti in 64’. Testa completamente rivolta alla gara di stasera. In casa Fortitudo potrebbero rientrare Vencato e Aradori.

"Noi ci siamo preparati per tutte le eventualità. La Fortitudo è una squadra fisica soprattutto a livello di esterni, ma sono anche molto bravi dall’arco dei tre punti. Ci stiamo preparando per limitarne i punti di forza". Il gruppo allenato da Attilio Caja è anche quello che subisce meno di tutti in A2 (73.6) e dunque anche l’attacco biancorosso sarà messo fortemente alla prova. La chiave dell’incontro? Verificare quanto gioco potranno produrre le guardie di RivieraBanca contro una difesa fisica come quella bolognese. Rbr ieri si è allenata regolarmente e ha svolto il classico lavoro di una seduta del giorno prima di una partita. Arriviamo carichi, vogliamo vincere – chiude Marini -. Mancano due gare al termine della regular season, poi ci sarà la pausa di due settimane prima dei playoff. Lì comincerà tutto un altro campionato e non vediamo l’ora di affrontarlo, ma prima pensiamo alla Fortitudo".

