Fortitudo superiore, ma Cento c’è. Buon test contro l’ex Benvenuti

Fortitudo Bologna 81Sella Cento 72

FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 2, Moore 13, Sarto 9, Sorokas 19, Benvenuti 6; S. Moretti 8, Della Rosa 7, Guaiana 8, Mazzola 9, Conti, Barbieri ne, Gamberini. All. Caja.

SELLA CENTO: Scarponi 5, Tiberti 6, Devoe 11, Guerrieri 2, Conti 4, M. Moretti 2, Montano 10, Berdini 8, Tonfoglio 6, Piazzi, Davis 18, Arletti. All. Di Paolantonio.

Note: parziali 18-18, 40-33, 63-59.

Quarta amichevole della stagione e quarta vittoria per la Fortitudo. Nella prima sfida davanti al proprio pubblico, giocata in un PalaZola gremito, con oltre 500 spettatori presenti sulle tribune e fuori dell’impianto e guidata dalla coppia straniera Moore-Sorokas la formazione di Attilio Caja ha battuto la Benedetto XIV Cento. Un assenza per parte, Anumba nella Effe, Fall per Cento. Fortitudo che parte con Fantinelli, Moore, Sarto, Sorokas e Benvenuti in quintetto. I primi punti sono proprio dell’ex Lorenzo Benvenuti, poi la partita nonostante il gran caldo all’interno dell’impianto, prosegue sul filo dell’equilibrio. Devoe è il protagonista per Cento (11 all’intervallo e poi panchina), mentre Caja trova protagonisti diversi, prima con Benvenuti, poi con Sarto e nel finale di quarto, dopo che Cento aveva ribaltato la situazione con Mazzola. Al primo stop è 18-18. Nel secondo quarto ancora Mazzola e la tripla di Della Rosa, lanciano la Effe avanti 23-18. Sale in cattedra Sorokas con 8 punti. Il primo canestro della partita di Moore fissa il punteggio del primo tempo sul +7, fino a quel momento massimo vantaggio per la Effe. Nella terza frazione Cento, con 14 punti di fila di Davis, si riporta fino al -1 sul 54-53, poi sono le triple di Sorokas e di Guaiana a rilanciare la formazione di Caja. A fil di sirena la tripla dell’ex Montano riporta a -4 i biancorossi. Nell’ultimo quarto la Effe tocca anche il +10 sul 78-68, grazie al rendimento offensivo di Moore, fino a quel momento 4 e alla fine 13, che Caja impiega nel finale anche come playmaker, con Della Rosa in panchina per fastidio muscolare e Fantinelli a riposo precauzionale, mentre si conferma Sorokas, il miglior della sfida con 19 punti.

"Bellissimo avere così tante gente anche per il precampionato – conferma il lituano – Il pubblico è sempre partecipe e ci incita. Lo apprezziamo. Stiamo lavorando tanto e siamo sulla buona strada, facendo passi avanti partita dopo partita, dobbiamo continuare così. I miei 19 punti? Personalmente non penso ai punti, se c’è possibilità di tiro lo prendo altrimenti lo faranno gli altri".

Filippo Mazzoni