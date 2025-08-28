Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Fortitudo superiore, ma Cento c’è. Buon test contro l’ex Benvenuti

Fortitudo superiore, ma Cento c’è. Buon test contro l’ex Benvenuti

Basket serie A2: i biancorossi non sfigurano contro la squadra di Caja, costruita per ben altri obiettivi

di Redazione Sport
28 agosto 2025
Basket serie A2: i biancorossi non sfigurano contro la squadra di Caja, costruita per ben altri obiettivi

Basket serie A2: i biancorossi non sfigurano contro la squadra di Caja, costruita per ben altri obiettivi

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Fortitudo Bologna 81Sella Cento 72

FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 2, Moore 13, Sarto 9, Sorokas 19, Benvenuti 6; S. Moretti 8, Della Rosa 7, Guaiana 8, Mazzola 9, Conti, Barbieri ne, Gamberini. All. Caja.

SELLA CENTO: Scarponi 5, Tiberti 6, Devoe 11, Guerrieri 2, Conti 4, M. Moretti 2, Montano 10, Berdini 8, Tonfoglio 6, Piazzi, Davis 18, Arletti. All. Di Paolantonio.

Note: parziali 18-18, 40-33, 63-59.

Quarta amichevole della stagione e quarta vittoria per la Fortitudo. Nella prima sfida davanti al proprio pubblico, giocata in un PalaZola gremito, con oltre 500 spettatori presenti sulle tribune e fuori dell’impianto e guidata dalla coppia straniera Moore-Sorokas la formazione di Attilio Caja ha battuto la Benedetto XIV Cento. Un assenza per parte, Anumba nella Effe, Fall per Cento. Fortitudo che parte con Fantinelli, Moore, Sarto, Sorokas e Benvenuti in quintetto. I primi punti sono proprio dell’ex Lorenzo Benvenuti, poi la partita nonostante il gran caldo all’interno dell’impianto, prosegue sul filo dell’equilibrio. Devoe è il protagonista per Cento (11 all’intervallo e poi panchina), mentre Caja trova protagonisti diversi, prima con Benvenuti, poi con Sarto e nel finale di quarto, dopo che Cento aveva ribaltato la situazione con Mazzola. Al primo stop è 18-18. Nel secondo quarto ancora Mazzola e la tripla di Della Rosa, lanciano la Effe avanti 23-18. Sale in cattedra Sorokas con 8 punti. Il primo canestro della partita di Moore fissa il punteggio del primo tempo sul +7, fino a quel momento massimo vantaggio per la Effe. Nella terza frazione Cento, con 14 punti di fila di Davis, si riporta fino al -1 sul 54-53, poi sono le triple di Sorokas e di Guaiana a rilanciare la formazione di Caja. A fil di sirena la tripla dell’ex Montano riporta a -4 i biancorossi. Nell’ultimo quarto la Effe tocca anche il +10 sul 78-68, grazie al rendimento offensivo di Moore, fino a quel momento 4 e alla fine 13, che Caja impiega nel finale anche come playmaker, con Della Rosa in panchina per fastidio muscolare e Fantinelli a riposo precauzionale, mentre si conferma Sorokas, il miglior della sfida con 19 punti.

"Bellissimo avere così tante gente anche per il precampionato – conferma il lituano – Il pubblico è sempre partecipe e ci incita. Lo apprezziamo. Stiamo lavorando tanto e siamo sulla buona strada, facendo passi avanti partita dopo partita, dobbiamo continuare così. I miei 19 punti? Personalmente non penso ai punti, se c’è possibilità di tiro lo prendo altrimenti lo faranno gli altri".

Filippo Mazzoni

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su