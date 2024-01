Fox e non solo: la festa è completa. Martino: "Reazione ed energia"

"Sono contento della grande prestazione dei ragazzi, che hanno vinto la partita dando tutto. Un match tra due ottime squadre, e siamo stati bravi a reagire con professionalità e serietà alla brutta prestazione di Cividale": coach Antimo Martino festeggia un’affermazione di carattere dei biancorossi, che completano la festa del ‘John Fox Day’, iniziata col caldo e commovente omaggio della società e del pubblico al campione americano degli anni Novanta.

"Durante la settimana abbiamo lavorato bene, abbiamo portato a casa una vittoria lottando contro una squadra dal grande atletismo. Nonostante percentuali non buone al tiro, soprattutto nei liberi, abbiamo battuto Verona nella conquista dei rimbalzi". I lunghi biancorossi Xavier Johnson e Davide Pascolo sono stati infatti decisivi sotto i tabelloni sia in difesa che in attacco. Poi coach Martino viene sollecitato ad esprimere un parere sulla prestazione non brillante di Giacomo Zilli e spiega che il suo giocatore "ha un problema posturale, ma sta dando tutto. Magari un altro si sarebbe fermato, invece Zilli nei 17 minuti in cui è rimasto in campo ha aiutato i compagni dimostrando di essere un professionista".

Solo molti i motivi di soddisfazione: "Siamo rimasti concentrati anche quando i nostri avversari sono andati davanti, ma siamo stati sempre vicini nel punteggio e abbiamo messo sul parquet l’energia giusta". Una vittoria in una gara "bella e combattuta, con tanti ottimi elementi. Sono molto soddisfatto per le cose buone che abbiamo espresso".

Sul versante scaligero, coach Ramagli fa i complementi a Forlì, che "ha dimostrato di essere un gruppo solido, soprattutto in difesa, stringendo le maglie nei momenti decisivi e vincendo anche per aver saputo sporcare le nostre giocate. Una vittoria cristallina per una compagine cinica che, a differenza nostra, ha saputo gestire meglio i momenti decisivi della gara. Noi venivamo da una settimana difficile, ci mancano due giocatori, ma noi siamo mancati nei rimbalzi e abbiamo perso diversi palloni nei momenti caldi".

Gianni Bonali