Francesco Francia celebra successi storici: U17 e U19 Gold alle finali nazionali

Cincinna il suo spumante più pregiato la Francesco Francia del presidente Andrea Venturelli, che a una settimana da due risultati storici per il club biancoblù, si prepara a un finale di stagione da riporre in cornice. Il primo traguardo riguarda infatti il successo dell’U17 Gold di coach Davide D’Atri, che conquista il titolo di campione regionale nella finale contro la Masi grazie alla differenza canestri: dopo il 76-67 occorso in gara-uno, i zolesi perdono il ritorno sulle doghe del Salvemini 66-59, ma fanno proprio il gradino più alto del podio.

Ancora più rumoroso è invece il clamoroso risultato degli U19 Gold guidati dal coach della prima squadra Andrea Mondini, che pur partendo senza i favori del pronostico nell’interzona di Cecina, scrivono un percorso netto contro le più quotate Rapallo (prima classificata Liguria), Cecina (prima classificata Toscana) e International Imola (seconda classificata Emilia-Romagna) e conquistano le finali nazionali di categoria, che si giocheranno dal 13 al 15 giugno a Collegno.

Il primo successo di Zola Predosa (quinta classificata Emilia-Romagna) è arrivato contro la compagine ligure, che nonostante la vittoria sul campo (93-91 dts) si è vista invalidare il referto rosa per via di un’irregolarità, consentendo così alla Francesco Francia di passare il turno 20-0 (Turrini 17). Qui la squadra di Mondini firma un pesante 79-91 (Rossi e Turrini 16) contro Cecina, società ospitante, approdando in finale: il sogno allora diventa realtà col 78-68 (Galvan 13) contro l’International Imola che vale l’ammissione alla cerchia delle 8 più forti d’Italia, che si giocheranno il titolo di campione d’Italia U19 Gold.

Il tabellone vedrà alla prima giornata Francesco Francia-Us Livorno, Basket 2000 Reggio Emilia-Azzurra Triesta, Cmo Ozzano-Curtatone e Valdiceppo-Libertas Cernusco.

g.g.