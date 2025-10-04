Francesco Francia Un laboratorio di futuro

Cosa significa missione, cosa invece visione del futuro? A Zola Predosa le idee sono più limpide che mai e in seno alla Francesco Francia del presidente Andrea Venturelli la proposta è tanto semplice a parole quanto rivoluzionaria.

Il club biancoblù guarda infatti al basket di domani come a un percorso graduale e dal basso, che non può certo smarcarsi da una struttura solida, dalle sinergie e dal fattore temporale. E così, per formare giovani atleti e atlete, il settore giovanile zolese, reduce dai recenti clamorosi successi degli U17 (campioni regionali Gold) e degli U19 (finalisti nazionali Gold), ha costruito una vera e propria rampa di lancio per tracciare la rotta. Dal microbasket alla prima squadra.

A guidare questo processo che coinvolge complessivamente 450 atleti ci sono il responsabile tecnico del settore giovanile Davide D’Atri e la responsabile tecnica del minibasket Elena Passini.

"La nostra missione – spiega D’Atri – è quella di coltivare giovani talenti, promuovendo i valori dello sport e offrendo un ambiente positivo e stimolante. Su questo stiamo portando le nostre squadre verso il concetto che non bisogna vincere per forza, ma tirare fuori il meglio uscendo dalla propria comfort zone. Per noi è una bella sfida, specie sulle nuove generazioni, dove stimolarli non è semplice. Ma il messaggio e lo slogan ‘Mi alleno la vita’ ha raggiunto il bersaglio: ai giovani si deve insegnare una cultura del lavoro, che li porti ad andare in palestra e a tenere conto degli altri. Invece dell’io c’è il noi".

Otto i gruppi giovanili che vanno dall’U13 all’U19 e partecipanti ai campionati Gold, due gruppi nei campionati giovanili femminili, settore in cui la Francesco Francia è in espansione, ma anche otto gruppi minibasket fra i 6 e gli 11 anni e il microbasket, un programma innovativo che unisce gioco e sviluppo motorio fra i 3 e i 5 anni.

"Collaboriamo con importanti realtà sportive del territorio come Polisportiva Monte San Pietro e Voltone per lo sviluppo senior dei nostri giovani atleti. Queste partnership, unite a tornei ed eventi che ci coinvolgono, permettono di ampliare il contesto sportivo dei ragazzi e di offrirgli opportunità di confronto e arricchimento personale il più possibile stimolanti".

Così il club di via dell’Abbazia sta unendo le competenze di allenatori, istruttori e staff dirigenziali e tecnici qualificati, con l’idea di uno sviluppo graduale e strutturato. Senza bruciare le tappe o fare il passo più lungo della gamba. Il sogno del club è quello di costruire un polo cestistico che possa essere un punto di riferimento per Bologna e provincia.

"La nostra è una società consapevole – conclude –, con un presidente e dei dirigenti lungimiranti che hanno posto l’accento dal basso. Quest’anno per la prima volta abbiamo cinque ragazzi del vivaio in serie C ed è facile immaginare la soddisfazione loro e ovviamente anche nostra. Ma non ci sentiamo a pancia piena e cerchiamo di migliorarci sempre supportati anche da sponsor e famiglie che credono in questo percorso formativo sportivo".

Come si dice, se sono rose fioriranno.