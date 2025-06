Francesco Gravaghi rinnova con Olimpia Milano fino al 2028

È ufficiale il rinnovo pluriennale di Francesco Gravaghi (foto). La guardia di scuola Olimpia Milano ha firmato un’estensione contrattuale fino al 30 giugno 2028, costituendo dunque un altro tassello nella costruzione del roster per la prossima stagione. In quella che sta per concludersi (domenica l’ultimo atto, lo spareggio promozione Tra Herons Montecatini e Mestre) Gravaghi è diventato presto un idolo della tifoseria biancorossa, sia per le buone cifre (11,1 punti di media con il 36% da tre) sia per l’impatto che molto spesso ha avuto nell’andamento delle partite. "Il rinnovo di Gravaghi testimonia il buon lavoro che stiamo facendo con i giovani – ha dichiarato il presidente della San Giobbe, Giuseppe Trettel, nella nota diffusa dalla società –. Francesco è l’emblema della nostra filosofia. Un giovane arrivato lo scorso anno con tanta voglia di riscatto dopo le annate difficili che si è messo a completa disposizione e che ha dimostrato in campo, ma anche fuori dal rettangolo di gioco, massima professionalità. Un ragazzo di cui abbiamo apprezzato fin da subito i valori e le qualità; siamo felicissimi di annunciare il suo rinnovo". Dopo la conferma di coach Zanco e il rinnovo di Raffaelli, Gravaghi è il secondo tassello ‘ufficiale’ del roster biancorosso 2025/2026. Presto ne saranno consolidati altri; è a buon punto la trattativa per la permanenza dell’argentino Lisandro Rasio, è ben avviata anche quella per un altro giovane interessante, Alessandro Chapelli. Probabilmente già nelle prossime ore ci saranno i relativi annunci.