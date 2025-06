Francesco Morciano: nuovo acquisto della Stosa per la Virtus

È un vero top player il primo colpo estivo della Stosa. La società rossoblù ha raggiunto l’accordo con l’ala forte classe 1996 Francesco Morciano (foto), nella scorsa stagione a La Spezia dove ha trascinato i liguri alla salvezza dopo una seconda fase da protagonista assoluto con oltre 20 punti di media a partita. Si tratta di un’aggiunta molto importante per il roster senese che accoglie un giocatore esperto, duttile e dalle spiccate doti offensive. Un elemento fortemente voluto da coach Evangelisti, che lo ha conosciuto da giovanissimo come compagno di squadra ad Agrigento in A2.

Morciano inizia il suo percorso cestistico a Brindisi da aggregato alla prima squadra in serie A1. Poi arrivano varie esperienze tra C Gold e B nazionale con le maglie di Fidenza, San Miniato, Catanzaro, Sala Consilina, Faenza, Palermo, Matera e Spezia. "Sono molto felice di essere entrato nella famiglia Virtus – dichiara –. Credo che sarà un anno positivo e sono sicuro che, con il duro lavoro quotidiano, raggiungeremo grandi obiettivi".

Grande soddisfazione anche nella dirigenza virtussina per aver piazzato un colpo da 90. "Siamo felicissimi di accogliere in rossoblù Francesco – afferma il ds Gabriele Voltolini –. E’ un top player per la categoria, un giocatore che era in cima alla lista del coach sin da subito e che conosce personalmente avendolo incrociato all’inizio della sua carriera ad Agrigento. Siamo veramente contenti perché corrisponde perfettamente al giocatore che cercavamo nel ruolo di 4, un elemento solido con un grandissimo tiro da fuori e che nella seconda parte dello scorso campionato è stato tra i migliori tiratori e realizzatori del girone".

E ancora: "Oltre che il valore tecnico ci ha fatto un’ottima impressione anche dal punto di vista umano e la sua forte volontà di venire da noi ha fatto la differenza, per cui gli diamo il benvenuto sperando che possa portarci anche quell’esperienza che potrebbe un po’ mancare con l’addio di Olleia. Un’aggiunta di alto livello per la nostra squadra – è la conclusione – in vista del prossimo campionato che sicuramente sarà molto impegnativo e nel quale cercheremo di essere protagonisti".