Fumagalli bronzo nel 3X3. E Faenza vuole crescere

Un giocatore della Tema Sinergie Faenza ha scritto la storia della pallacanestro italiana di 3x3. Carlo Fumagalli, capitano dell’Italia di 3x3, ha vinto la medaglia di bronzo all’Europeo di Copenaghen in squadra con Raphael Gaspardo, Dario Masciarelli e Amedeo Della Valle, un risultato mai raggiunto dalla nostra nazionale in questa disciplina sportiva. Nella fase a gironi l’Italia ha esordito con una vittoria sulla Svizzera al supplementare poi ha perso con la Serbia, prima nel ranking europeo.

Nei quarti è arrivato il successo con l’Olanda e la marcia azzurra si è ferma in semifinale con la Lituania, vincitrice della manifestazione. Il riscatto c’è stato nella finale per il terzo con il successo sulla Germania. Fumagalli ritornerà ad allenarsi da oggi con i Raggisolaris e sarà in campo nel torneo a Jesi dove i faentini affronteranno venerdì alle 18.30 la Virtus Imola e sabato una tra Jesi e Loreto Pesaro (alle 18.30 ci sarà la finale per il terzo posto e alle 21 la finalissima). La speranza è di recuperare Romano, assente nel Memorial Vianello per un problema alla schiena, ma chiaramente l’obiettivo è averlo domenica 21 con San Severo per l’esordio in campionato, Bianchi, ‘scavigliatosi’ durante il derby con Ravenna. La partita del Memorial Vianello è stato un passo avanti importante per la crescita della Tema Sinergie. "Sono contento del lavoro che stiamo facendo – sottolinea coach Lorenzo Pansa – pur avendo avuto qualche intoppo come le assenze di Fumagalli e Romano. La scorsa settimana è stata molto positiva perché abbiamo lavorato con grande qualità e contro Ravenna abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti". L’allenatore dei faentini traccia un primo bilancio della stagione dopo aver disputato sei amichevoli. "Il pregio di questa squadra è l’allenabilità perché tutti lavorano con grande dedizione. La prima cosa in cui dovremo migliorare è il non subire a livello mentale i momenti negativi che inevitabilmente arrivano durante le partite perché una squadra giovane come la nostra saremo figli di alti e bassi e quindi dobbiamo essere bravi a reagire. A livello tecnico invece in attacco e in difesa dobbiamo crescere sotto molti aspetti, ma con Ravenna ci sono stati bei passi in avanti difensivi nell’uno contro uno, nella presenza a rimbalzo e nell’esecuzione di alcune situazioni tattiche non semplici. In attacco il flusso di gioco è stato completamento diverso da quello delle gare precedenti e sono molto soddisfatto". Intanto sta procedendo a gonfie vele la campagna abbonamenti, con molte tessere che sono state sottoscritte in pochi giorni. Tutte le info (costi, orari e luoghi nei quali ci si può abbonare) sono nel sito www.raggisolaris.it e sui canali social della società.

Luca Del Favero