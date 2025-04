Funerali del Pontefice: il calendario sportivo italiano si adatta, Use Computer Gross anticipa la partita

La recente scomparsa del Pontefice e i seguenti funerali di domani hanno ridisegnato i calendari di tutto lo sport italiano. Così, l’Use Computer Gross anticiperà ad oggi alle 17.30 sul campo del Derthona l’ultima giornata della seconda fase del campionato di Serie B Interregionale. I biancorossi hanno già strappato il pass per i play-off, ma per conoscere l’avversaria servirà ancora un po’ di pazienza. Arezzo, infatti, gioca domenica prossima in casa ed il risultato di quella partita è importante per definire le posizioni finali e quindi la griglia di accesso. Poi, visto che ci sono anche le finali nazionali Under 19 e la presenza di Oleggio e Borgomanero a quella competizione (con ottime prospettive di andare avanti) potrebbe dilatare i tempi di inizio dei play-off.

Nei Play-in Out, invece, weekend di riposo per l’Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino, la cui ultima gara di questa seconda fase a Collegno è stata posticipata a sabato 3 maggio. Sfida anche in questo caso determinante per stabilire la griglia di accesso ai play-out salvezza.