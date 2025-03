Futuro tutto da decifrare. David paga, società viva. A Napoli senza maxi multa. Ma Rowan resta in sella

È stata una giornata lunghissima quella di ieri per il Pistoia Basket. Una giornata lunghissima che alla fine ha sancito due certezze: l’Estra domani sarà in campo a Napoli con il numero di italiani in regola e che Ron Rowan resta il presidente della società. Chi si aspettava ribaltoni o novità nell’assetto societario biancorosso, è rimasto deluso perché, di fatto, il nuovo appuntamento del Cda di ieri sera non ha visto modifiche sostanziali all’interno del sodalizio. Si va avanti quindi navigando a vista dopo aver scansato cinquantamila euro di multa per non aver rispettato il numero di italiani a referto, con il nucleo degli americani pronto ad assottigliarsi ulteriormente già dai primi giorni della prossima settimana.

Ulteriormente sì, perché proprio dall’addio di un americano è iniziato un venerdì nelle quali le voci più disparate si sono rincorse in città. Christon a Cremona, decisione presa in autonomia da Rowan direttamente dagli States. È stata però l’ufficializzazione dell’ingaggio di Ceron a smuovere le acque e a far capire che qualche novitù sostanziale era arrivata. L’ingaggio della guardia italiana era infatti subordinato al fatto che la società prima dovesse mettersi in regola con i pagamenti degli stipendi e dei contributi, condizione che fino a qualche giorno fa era impensabile potessere essere rispettata. Cos’è intervenuto, allora, a far cambiare il corso degli eventi? L’immissione di denaro da parte del consigliere Joseph Mark David che, personalmente, ha messo a disposizione i soldi che hanno consentito a Pistoia di pagare stipendi e contributi e di poter fare fronte alla sesta rata Fip, in scadenza il prossimo 4 marzo.

Una boccata d’ossigeno che consentirà alla squadra di Okorn di andare a Napoli e non essere multata di cinquantamila euro per un numero irregolare di italiani a referto. Quello che accadrà dopo è tutto da capire. In buona sostanza domani l’Estra scenderà in campo evitando sanzioni, ma per domenica prossima, quando si tornerà al PalaCarrara per giocare contro Brescia, la sensazione è che la squadra sarà composta dal solo gruppo degli italiani. Diagnosi vergata all’antivigilia di Napoli, domani chissà.

Già dai primi giorni della prossima settimana, per quanto riguarda la squadra, non è da escludere che ci possano essere ulteriori partenze. Silins infatti ha un accordo per trasferirsi in Spagna e indossare la maglia del Lleida, Rowan sembrava a un passo dalla Juvi Cremona ma l’affare è poi saltato, Forrest ha estimatori dalla Bundesliga, mentre Kemp ha di fatto già un accordo per tornare in Israele, così come Paschall ha estimatori a Porto Rico.

Lo scenario che si prospetta insomma è quello di un addio generale da parte di tutti gli elementi della pattuglia degli stranieri per arrivare in fondo alla stagione con i minori danni (economici) possibili, tranne quello certo della retrocessione in A2. La priorità è chiaramente quella di salvare il Pistoia Basket e dargli un futuro che magari inizialmente sarà in salita, ma con la prospettiva di crescere e tornare ad avere solide basi.

Un futuro che è legato sicuramente al rientro in Italia degli investitori americani. Rowan insieme al ’salvatore’ David o quest’ultimo da solo?

Intanto ieri sera si è riunito nuovamente il Cda alla presenza dei consiglieri Dario Baldassarri, Massimo Capecchi e Steven Raso, mentre da remoto erano collegati Rowan e David. Dalla riunione non sono emerse novità sostanziali Una nuova riunione del Cda è stata fissata per la prossima settimana. Rowan non è stato sfiduciato e rimane in sella alla società. Tutto è rimandato a quando i soci americani decideranno di tornare a Pistoia e sedersi intorno ad un tavolo per parlare seriamente del futuro della società dando indicazioni chiare e trasparenti.

Maurizio Innocenti