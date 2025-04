Futurosa Trieste supera Bagalier Civitanova 77-60 nel basket femminile

Trieste

77

Civitanova

60

FUTUROSA IVISION : Mosetti 8, Miccoli 15, Mueller 3, Srot 10, Sammartin 14, Stavrov 4, Collovati 2, Ravalico, Rosset 12, Lombardi, Camporeale 9. All. Mura.

BAGALIER FEBA CIVITANOVA: Perini 4, Mini 12, Binci 15, Bocola 2, Jaworska 12, Streni ne, Panufnik 7, Sciarretta ne, Severini 2, Pepe 2, Ortolani 4, Pelliccetti. All. Ferazzoli.

Arbitri: Del Gaudio e Mangianiello

Parziali 22-20, 47-34, 71-47.

La Bagalier Civitanova lotta, gioca due quarti di alto livello ma alla fine la formazione marchigiana deve alzare bandiera bianca sul campo della Futurosa Trieste.

La gara. Primo quarto di altissimo livello per la squadra di Ferazzoli che subisce la partenza rabbiosa delle padrone di casa, va sotto anche di 8 punti ma trova comunque i mezzi per reagire e rimettere tutto in discussione. Nel secondo quarto il match prosegue sui binari dell’equilibro, Trieste prova a dare qualche spallata al match, ma Civitanova riesce a rimanere agganciata al match fino agli ultimi due minuti quando le padrone di casa riescono ad andare in fuga. E alla ripresa del gioco che la gara si fa in salita per le marchigiane che non riescono a tenere più il ritmo di Treviso e finiscono sotto anche di 20 lunghezze. Nell’ultimo quarto l’attacco della Futurosa si blocca completamente, la Bagalier Feba Civitanova ci prova fino alla fine ma non riesce a recuperare.